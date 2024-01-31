سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع الاحتلال في خان يونس
التاريخ
1/31/2024 7:23:09 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، انها تخوض اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في العرايشية وبطن السمين غرب وجنوب غرب خان يونس جنوبي القطاع.
وفي وقت مسبق من اليوم استهدفت سرايا القدس مجموعة من جنود الاحتلال متحصنة داخل مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى في قطاع غزة بصاروخ موجّه.
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