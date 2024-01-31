ريال مدريد يعلن رحيل أحد لاعبيه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الأربعاء، رحيل أحد لاعبيه، قبل ساعات من نهاية سوق الانتقالات الشتوية.
وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي، أوضح فيه أنه تم الاتفاق مع فالنسيا على إعارة اللاعب الشاب بيتر جونزاليس.
ويبلغ جونزاليس من العمر 21 عاما فقط، ويلعب في مركز الجناح، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2021، لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة.
وانضم جونزاليس لصفوف ناشئي ريال مدريد، قادما من خيتافي، في عام 2015، ولعب مع فريق الشباب "كاستيا" 114 مباراة وسجل 13 هدفا.
ويحتل ريال مدريد حاليا، المركز الثاني في حدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر جيرونا، ولديه مباراة مؤجلة.
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