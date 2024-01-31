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ريال مدريد يعلن رحيل أحد لاعبيه

1/31/2024 7:23:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن ريال مدريد رسميا، اليوم الأربعاء، رحيل أحد لاعبيه، قبل ساعات من نهاية سوق الانتقالات الشتوية.
وأصدر ريال مدريد بيانا عبر موقعه الرسمي، أوضح فيه أنه تم الاتفاق مع فالنسيا على إعارة اللاعب الشاب بيتر جونزاليس.
ويبلغ جونزاليس من العمر 21 عاما فقط، ويلعب في مركز الجناح، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2021، لكنه لم يحصل على فرصة حقيقية للمشاركة.
وانضم جونزاليس لصفوف ناشئي ريال مدريد، قادما من خيتافي، في عام 2015، ولعب مع فريق الشباب "كاستيا" 114 مباراة وسجل 13 هدفا.
ويحتل ريال مدريد حاليا، المركز الثاني في حدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق نقطة عن المتصدر جيرونا، ولديه مباراة مؤجلة.

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