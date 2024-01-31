فريق نيسان فورمولا إي يتألق في سباق الدرعية إي بري 2024

RIYADH, SAUDI ARABIA, January 31, 2024 /EINPresswire / -- فريق نيسان فورمولا إي يتألق في سباق الدرعية إي بري 2024أوليفر رولاند يحقق المركز الثالث، وساشا فينيستراز يحرز نقاطًا مميزةً للفريقشارك فريق نيسان فورمولا إي في الموسم العاشر من بطولة العالم لفورمولا إي التي أُقيمت في منطقة الدرعية التاريخية بمدينة الرياض، بأداء مميز بعد تحقيقه 26 نقطة في الجولة الثالثة من سباق الدرعية إي-بري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.وعلى الرغم من النتائج الأولية التي حققها الفريق في الجولة الأولى يوم الجمعة، والتي شهدت تراجع أوليفر رولاند إلى المركز الثالث عشر، وانسحاب ساشا فينيستراز بسبب الإصابة، إلا أن ذلك، لم يمنعهم من التغلب على التحديات، وعاد الفريق بقوة في الجولة الثانية. حيث أظهر فينيستراز أداءًا مبهراً في مرحلة التصفيات التي أقيمت يوم السبت، مما خوله للحصول على المركز الأول في تصفيات المجموعة أ، بينما أكمل رولاند جولة التصفيات بتحقيق أسرع وقت في المجموعة "ب“. وعلى الرغم من خروج فينيستراز من دور ربع النهائي بسبب حادث ارتطام سيارته، إلا أن زميله رولاند فاز بجميع المواجهات الثلاث، محققاً أسرع وقت في كل مرحلة إلى جانب حصده لثلاث نقاط إضافية بفضل فوزه بموقع الانطلاق الأولي في جوليوس باير.وبهذه المناسبة، صرح المدير الإداري والفني لفريق نيسان في فورمولا إي توماسو فولبي، قائلاً: "في البداية أشيد بإنجازات الفريق في سباق الدرعية 2024، الذي أحرزنا فيه 26 نقطة، وذلك بفضل العمل الجماعي والجهد الكبير الذي بذلناه للوصول إلى هنا. كما يعد تحقيق أوليفر رولاند المركز الثالث وتقدم ساشا فينيسترا للمركز السادس نتيجة إيجابية تعكس التطور الكبير في أداء سيارة الجيل الثالث".وأضاف فولبي قائلاً: "نتطلع لتكرار هذا الأداء المتميز في السباقات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار للتحديات التي واجهناها في سباق الدرعية، كما أننا وضعنا خطة واضحة لمواصلة التطور خلال فترة الاستراحة، وذلك قبل بدء التحديات القادمة في ساو باولو."ومن جانبه، أعرب المتسابق أوليفر رولاند، عن سعادته بالمشاركة قائلاً: "إنها نتيجة رائعة للفريق، تعزز من ثقتنا بالتقدم وإحراز النقاط. يعد سباق فورميلا اي الدرعية تحدياً كبيراً لنا، ورغم البداية المحبطة، إلا أننا عملنا معًا وقدمنا سباقًا رائعًا لنحقق المراكز الأولى. من المؤسف أنني لم أتمكن من الاحتفاظ بالصدارة منذ البداية بسبب انزلاق السيارة، ولكنني أشعر بسعادة كبيرة للوصول إلى منصة التتويج. وأضاف قائلا: لقد عدت إلى نيسان بهدف الفوز، لذا فإنني أدرك بأن هناك الكثير من العمل لنقوم به معًا، لذلك سنستمر في تطوير أدواتنا ومهاراتنا من أجل تحقيق نتيجة أفضل في السباق القادم بمدينة ساو باولو".وبدوره، صرح المتسابق ساشا فينيستراز، قائلا: "شهدنا نهاية أسبوع متقلبة، لكننا نجحنا في تحسين أدائنا. في الحقيقة كان أداء زميلي أوليفر رائعًا، وكان يستحق بالكامل المركز الأول في بداية السباق. وقد كنت على ثقة من قدرتي للانضمام إليه في المقدمة لو لم اتعرض لحادث ارتطام سيارتي. إنني راضٍ عن أدائي في السباق حيث شعرت بأنني تحكمت بالسيارة بشكل رائع ومتمكن، مما جعلنا كفريق نحرز نقاطا جيدة. وتابع قائلا: إننا مستعدون لخوض المنافسات القادمة وسنستفيد من الاستراحة لتحليل أدائنا وتحضير أنفسنا لسباق ساو باولو، حيث نتطلع إلى تقديم أداء أفضل هناك."الجدير بالذكر، أن سلسلة فورمولا إي ستعود بعد سبعة أسابيع في سباق إي بري- ساو باولو المقرر انعقاده في 16 مارس 2024.-انتهى-حول مشاركة نيسان في سباق فورمولا أيشاركت نيسان لأول مرة في سباق السيارات الكهربائية كلياً في الموسم الخامس (2018/2019) من بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية لتصبح الشركة المصنّعة اليابانية الأولى والوحيدة التي تدخل هذه السلسلة.وأعلنت نيسان في أبريل 2022، عن استحواذها على فريق e.dams للسباقات لتصبح المالكة والمشرفة العالمية بالكامل على مشاركته في بطولة العالم للفورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية.كما أعلنت الشركة في يونيو 2022 أنها ستقوم بتزويد فريق ماكلارين رايسنغ بتكنولوجيا محركات سيارات نيسان الكهربائية طيلة فترة الجيل الثالث من الفورمولا إي.وسيكون اوليفر رولاند وساشا فينيستراز سائقي فريق نيسان فورمولا إي في الموسم العاشر من بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية.وسيواصل فريق نيسان في فورمولا إي سباقاته لنقل الإثارة والمتعة للمركبات الكهربائية الخالية من الانبعاثات للجمهور العالمي، ضمن هدفها لتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها ودورة حياة منتجاتها بحلول عام2050، وتعتزم نيسان تحويل كل سيارة جديدة تقدمها إلى نموذج كهربائي بالكامل بحلول أوائل العقد 2030 في الأسواق الرئيسية. كما تهدف الشركة اليابانية إلى تقديم خبرتها في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين حلبة السباق والطريق لتحسين المركبات الكهربائية للعملاء.حول فورمولا إيأصبحت بطولة سباق (ABB FIA Formula E) العالمية أول رياضة عالمية خالية من الكربون منذ إنشائها في عام 2020، بعد أن استثمرت في مشاريع معتمدة لحماية المناخ في جميع السباقات لتعويض الانبعاثات من كل موسم من السباقات الكهربائية.للتواصل:الوليد القحطاني - مسؤول أول تنفيذي...+966599180416

Alwaleed Alkahtani

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