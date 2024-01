فريق نيسان فورمولا إي يتألق في سباق الدرعية إي بري 2024

فريق نيسان فورمولا إي يتألق في سباق الدرعية إي بري 2024

RIYADH, SAUDI ARABIA, January 31, 2024 /EINPresswire / -- فريق نيسان فورمولا إي يتألق في سباق الدرعية إي بري 2024أوليفر رولاند يحقق المركز الثالث، وساشا فينيستراز يحرز نقاطًا مميزةً للفريقشارك فريق نيسان فورمولا إي في الموسم العاشر من بطولة العالم لفورمولا إي التي أُقيمت في منطقة الدرعية التاريخية بمدينة الرياض، بأداء مميز بعد تحقيقه 26 نقطة في الجولة الثالثة من سباق الدرعية إي-بري خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.وعلى الرغم من النتائج الأولية التي حققها الفريق في الجولة الأولى يوم الجمعة، والتي شهدت تراجع أوليفر رولاند إلى المركز الثالث عشر، وانسحاب ساشا فينيستراز بسبب الإصابة، إلا أن ذلك، لم يمنعهم من التغلب على التحديات، وعاد الفريق بقوة في الجولة الثانية. حيث أظهر فينيستراز أداءًا مبهراً في مرحلة التصفيات التي أقيمت يوم السبت، مما خوله للحصول على المركز الأول في تصفيات المجموعة أ، بينما أكمل رولاند جولة التصفيات بتحقيق أسرع وقت في المجموعة "ب“. وعلى الرغم من خروج فينيستراز من دور ربع النهائي بسبب حادث ارتطام سيارته، إلا أن زميله رولاند فاز بجميع المواجهات الثلاث، محققاً أسرع وقت في كل مرحلة إلى جانب حصده لثلاث نقاط إضافية بفضل فوزه بموقع الانطلاق الأولي في جوليوس باير.وبهذه المناسبة، صرح المدير الإداري والفني لفريق نيسان في فورمولا إي توماسو فولبي، قائلاً: "في البداية أشيد بإنجازات الفريق في سباق الدرعية 2024، الذي أحرزنا فيه 26 نقطة، وذلك بفضل العمل الجماعي والجهد الكبير الذي بذلناه للوصول إلى هنا. كما يعد تحقيق أوليفر رولاند المركز الثالث وتقدم ساشا فينيسترا للمركز السادس نتيجة إيجابية تعكس التطور الكبير في أداء سيارة الجيل الثالث".وأضاف فولبي قائلاً: "نتطلع لتكرار هذا الأداء المتميز في السباقات القادمة، مع الأخذ في الاعتبار للتحديات التي واجهناها في سباق الدرعية، كما أننا وضعنا خطة واضحة لمواصلة التطور خلال فترة الاستراحة، وذلك قبل بدء التحديات القادمة في ساو باولو."ومن جانبه، أعرب المتسابق أوليفر رولاند، عن سعادته بالمشاركة قائلاً: "إنها نتيجة رائعة للفريق، تعزز من ثقتنا بالتقدم وإحراز النقاط. يعد سباق فورميلا اي الدرعية تحدياً كبيراً لنا، ورغم البداية المحبطة، إلا أننا عملنا معًا وقدمنا سباقًا رائعًا لنحقق المراكز الأولى. من المؤسف أنني لم أتمكن من الاحتفاظ بالصدارة منذ البداية بسبب انزلاق السيارة، ولكنني أشعر بسعادة كبيرة للوصول إلى منصة التتويج. وأضاف قائلا: لقد عدت إلى نيسان بهدف الفوز، لذا فإنني أدرك بأن هناك الكثير من العمل لنقوم به معًا، لذلك سنستمر في تطوير أدواتنا ومهاراتنا من أجل تحقيق نتيجة أفضل في السباق القادم بمدينة ساو باولو".وبدوره، صرح المتسابق ساشا فينيستراز، قائلا: "شهدنا نهاية أسبوع متقلبة، لكننا نجحنا في تحسين أدائنا. في الحقيقة كان أداء زميلي أوليفر رائعًا، وكان يستحق بالكامل المركز الأول في بداية السباق. وقد كنت على ثقة من قدرتي للانضمام إليه في المقدمة لو لم اتعرض لحادث ارتطام سيارتي. إنني راضٍ عن أدائي في السباق حيث شعرت بأنني تحكمت بالسيارة بشكل رائع ومتمكن، مما جعلنا كفريق نحرز نقاطا جيدة. وتابع قائلا: إننا مستعدون لخوض المنافسات القادمة وسنستفيد من الاستراحة لتحليل أدائنا وتحضير أنفسنا لسباق ساو باولو، حيث نتطلع إلى تقديم أداء أفضل هناك."الجدير بالذكر، أن سلسلة فورمولا إي ستعود بعد سبعة أسابيع في سباق إي بري- ساو باولو المقرر انعقاده في 16 مارس 2024.-انتهى-حول مشاركة نيسان في سباق فورمولا أيشاركت نيسان لأول مرة في سباق السيارات الكهربائية كلياً في الموسم الخامس (2018/2019) من بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية لتصبح الشركة المصنّعة اليابانية الأولى والوحيدة التي تدخل هذه السلسلة.وأعلنت نيسان في أبريل 2022، عن استحواذها على فريق e.dams للسباقات لتصبح المالكة والمشرفة العالمية بالكامل على مشاركته في بطولة العالم للفورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية.كما أعلنت الشركة في يونيو 2022 أنها ستقوم بتزويد فريق ماكلارين رايسنغ بتكنولوجيا محركات سيارات نيسان الكهربائية طيلة فترة الجيل الثالث من الفورمولا إي.وسيكون اوليفر رولاند وساشا فينيستراز سائقي فريق نيسان فورمولا إي في الموسم العاشر من بطولة فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية.وسيواصل فريق نيسان في فورمولا إي سباقاته لنقل الإثارة والمتعة للمركبات الكهربائية الخالية من الانبعاثات للجمهور العالمي، ضمن هدفها لتحقيق الحياد الكربوني في جميع عملياتها ودورة حياة منتجاتها بحلول عام2050، وتعتزم نيسان تحويل كل سيارة جديدة تقدمها إلى نموذج كهربائي بالكامل بحلول أوائل العقد 2030 في الأسواق الرئيسية. كما تهدف الشركة اليابانية إلى تقديم خبرتها في نقل المعرفة والتكنولوجيا بين حلبة السباق والطريق لتحسين المركبات الكهربائية للعملاء.حول فورمولا إيأصبحت بطولة سباق (ABB FIA Formula E) العالمية أول رياضة عالمية خالية من الكربون منذ إنشائها في عام 2020، بعد أن استثمرت في مشاريع معتمدة لحماية المناخ في جميع السباقات لتعويض الانبعاثات من كل موسم من السباقات الكهربائية.للتواصل:الوليد القحطاني - مسؤول أول تنفيذي...+966599180416

