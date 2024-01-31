الأمن العام ينظّم حملة تبرع بالدم لصالح مركز الأورام العسكري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، نفّذت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء حملة للتبرع بالدم لصالح مركز الأورام العسكري التابع للخدمات الطبية الملكية، لتعزيز مخزونه الإستراتيجي من الدم.



وتأتي هذه الحملة التي تم إطلاقها امتداداً لسلسلة الحملات التي نفّذتها المديرية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية ضمن نهج مديرية الأمن العام في تعزيز قيم التكافل والتعاون المجتمعي.



وشارك بتنفيذ الحملة منتسبو الأمن العام من قيادة أمن إقليم العاصمة وقوّات الدرك والدفاع المدني، بالتعاون مع مركز الأورام العسكري في الخدمات الطبية الملكية ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية.



وشهدت حملة التبرع بالدم إقبالاً كبيراً من مرتبات مديرية الأمن العام، الذي ساهم في رفع رصيد بنك الدم الوطني من وحدات الدم المختلفة.