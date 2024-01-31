450 ألف طالب وطالبة بالتعليم الخاص يلتحقون بمدارسهم غداً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه غداً الخميس، نحو 450 ألف طالب وطالبة إلى 3400 مدرسة خاصة في مختلف مناطق المملكة لبدء الفصل الدراسي الثاني.



نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني قال لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء إن المدارس الخاصة استكملت ترتيبات استقبال الطلبة، مع نحو 55 ألف معلم ومعلمة من الكوادر التعليمية والإدارية بالتعليم الخاص في مختلف مناطق المملكة .



أولياء أمور طلبة بعض المدارس الخاصة أشاروا إلى تأخر في تسليم بعض الكتب لابنائهم ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم، مشيرين الى ان المدارس أبلغتهم بأن التأخير من التربية بتوريد هذه الكتب .



وكان قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية توجهوا إلى مقاعدهم الدراسية، قبل عشرة أيام من دوام المدارس الخاصة يوم الأحد الموافق 21 كانون الثاني ضمن برامج الفاقد التعليمي.

