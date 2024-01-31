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هاني سلامة يعود الى السينما بعد غياب سنوات

1/31/2024 6:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعمل الفنان هاني سلامة حالياً على تحضير فيلم جديد يعيده إلى عالم السينما بعد غياب دام لسنوات عن شاشاتها.

وقال هاني سلامة في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "أمير العوامري": "السينما وحشاني وبقالي كتير مقدّمتش أفلام، ولكن عندي حالياً مشروع سينمائي جديد، سأعمل عليه بعد انتهاء رمضان 2024".

لها

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