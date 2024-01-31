هاني سلامة يعود الى السينما بعد غياب سنوات
التاريخ
1/31/2024 6:11:24 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعمل الفنان هاني سلامة حالياً على تحضير فيلم جديد يعيده إلى عالم السينما بعد غياب دام لسنوات عن شاشاتها.
وقال هاني سلامة في كواليس تصوير مسلسله الرمضاني "أمير العوامري": "السينما وحشاني وبقالي كتير مقدّمتش أفلام، ولكن عندي حالياً مشروع سينمائي جديد، سأعمل عليه بعد انتهاء رمضان 2024".
لها
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