المعونة الوطنية يوضح حول صرف رواتب الشهر الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن الصندوق قام بصرف رواتب المنتفعين عن شهر كانون الثاني.
وقال الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الصندوق قام بتحويل المخصصات المالية في موعدها المعتاد ولا يوجد هناك أي تأخير، لافتا إلى أن المنتفعين بدأوا بالاستلام منذ يومين.
وأضاف أنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.
وكانت وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول تأخر صرف الرواتب عن شهر كانون الثاني.
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