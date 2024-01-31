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المعونة الوطنية يوضح حول صرف رواتب الشهر الحالي

1/31/2024 6:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح الصوالحة أن الصندوق قام بصرف رواتب المنتفعين عن شهر كانون الثاني.
وقال الصوالحة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الصندوق قام بتحويل المخصصات المالية في موعدها المعتاد ولا يوجد هناك أي تأخير، لافتا إلى أن المنتفعين بدأوا بالاستلام منذ يومين.
وأضاف أنه بإمكان المنتفعين الحصول على مستحقاتهم المالية عبر الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية والصرافات الآلية.
وكانت وردت ملاحظات لـ"الوكيل الإخباري" من بعض المنتفعين حول تأخر صرف الرواتب عن شهر كانون الثاني.




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