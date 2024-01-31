صحة غزة: حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 26900

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا، و313 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة بغزة، بأن عدد شهداء عدوان الاحتلال ارتفع إلى 26900 شهيد، و65949 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأوضحت، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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