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صحة غزة: حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 26900

1/31/2024 6:11:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا، و313 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقالت وزارة الصحة بغزة، بأن عدد شهداء عدوان الاحتلال ارتفع إلى 26900 شهيد، و65949 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.


وأوضحت، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.


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