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الاتحاد الأوروبي يسعى لإطلاق مهمة في البحر الأحمر لحماية السفن

1/31/2024 6:11:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الدول الأعضاء في التكتل ترغب في إطلاق مهمة في البحر الأحمر بحلول منتصف شباط المقبل لحماية السفن التي غيرت مساراتها من الهجمات.
وقال بوريل قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: "لن تكون جميع الدول الأعضاء مستعدة للمشاركة لكن لن يعرقل أحد الأمر.


وأردف قائلاً:" إن هناك مسعى لاختيار الدولة التي ستقود المهمة، وكذلك تحديد المقر الرئيسي لها ومن سيشارك".


ودشنت الولايات المتحدة ودول أخرى في كانون الأول الماضي مهمة لتهدئة المخاوف من أن يؤثر الاضطراب في أحد أهم المسارات التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.

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