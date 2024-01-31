Wednesday, 31 January 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إطعام الطفل الخضروات والأسماك يحمي من أمراض الأمعاء

1/31/2024 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة في جامعة غوتنبرغ بالسويد أن الأطفال الصغار الذين يتناولون نظاماً غذائياً عالي الجودة لديهم خطر أقل بنسبة 25% للإصابة بمرض التهاب الأمعاء في وقت لاحق من الحياة.
وأشار الباحثون إلى أن الاختيارات الغذائية بين عمر 12 شهراً و3 سنوات قد تكون حاسمة في الوقاية من هذه الحالة المنهكة.


وقالت الدكتورة آني جو المشرفة على البحث: "إن تناول كميات أكبر من الخضار والفواكه والأسماك، وانخفاض تناول اللحوم والحلويات والوجبات الخفيفة والمشروبات انعكس إيجابياً".


وعلى وجه التحديد، ارتبط تناول كميات كبيرة من الأسماك في عمر عام واحد بانخفاض خطر الإصابة بشكل عام بأمراض التهاب الأمعاء، وعلى وجه الخصوص انخفاض خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 54%.


من ناحية أخرى، ارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة المخاطر بنسبة 42% .


وشارك في الدراسة 21700 طفل ولدوا بين 1997 و1999، وأبلغ آباؤهم عن بيانات التغذية بين عمر سنة و3 سنوات، ثم خضعوا للفحص في سن 17 عاماً.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN31012024000208011052ID1107791212

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث