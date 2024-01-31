إطعام الطفل الخضروات والأسماك يحمي من أمراض الأمعاء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت دراسة جديدة في جامعة غوتنبرغ بالسويد أن الأطفال الصغار الذين يتناولون نظاماً غذائياً عالي الجودة لديهم خطر أقل بنسبة 25% للإصابة بمرض التهاب الأمعاء في وقت لاحق من الحياة.وأشار الباحثون إلى أن الاختيارات الغذائية بين عمر 12 شهراً و3 سنوات قد تكون حاسمة في الوقاية من هذه الحالة المنهكة.



وقالت الدكتورة آني جو المشرفة على البحث: "إن تناول كميات أكبر من الخضار والفواكه والأسماك، وانخفاض تناول اللحوم والحلويات والوجبات الخفيفة والمشروبات انعكس إيجابياً".



وعلى وجه التحديد، ارتبط تناول كميات كبيرة من الأسماك في عمر عام واحد بانخفاض خطر الإصابة بشكل عام بأمراض التهاب الأمعاء، وعلى وجه الخصوص انخفاض خطر الإصابة بالتهاب القولون التقرحي بنسبة 54%.



من ناحية أخرى، ارتبط استهلاك المشروبات المحلاة بالسكر بزيادة المخاطر بنسبة 42% .



وشارك في الدراسة 21700 طفل ولدوا بين 1997 و1999، وأبلغ آباؤهم عن بيانات التغذية بين عمر سنة و3 سنوات، ثم خضعوا للفحص في سن 17 عاماً.

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