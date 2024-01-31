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الحبس 4 أشهر لكل من يثبت تورطه بإطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج التوجيهي

1/31/2024 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت النيابة العامة إنه لا إطلاق سراح أي شخص يثبت قيامه بإطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة التكميلية.
وبيّنت أرقام رسمية قضائية أن 39 شخصًا أطلقوا عيارات نارية احتفالًا بنتائج الثانوية الصيفية الماضية لم يتم إطلاق سراح أيٍّ منهم حتى أكملوا مدَّة محكوميتهم والبالغة 4 أشهر.
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستعلن نتائج امتحان الثانوية العامة التكميلية يوم غد الخميس.




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