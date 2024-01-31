الحبس 4 أشهر لكل من يثبت تورطه بإطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج التوجيهي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت النيابة العامة إنه لا إطلاق سراح أي شخص يثبت قيامه بإطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة التكميلية.
وبيّنت أرقام رسمية قضائية أن 39 شخصًا أطلقوا عيارات نارية احتفالًا بنتائج الثانوية الصيفية الماضية لم يتم إطلاق سراح أيٍّ منهم حتى أكملوا مدَّة محكوميتهم والبالغة 4 أشهر.
وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها ستعلن نتائج امتحان الثانوية العامة التكميلية يوم غد الخميس.
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