سرايا القدس: استهدفنا بصاروخ جنودا تحصنوا بمبنى في المنطقة الوسطى
التاريخ
1/31/2024 6:11:22 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بصاروخ موجّه مجموعة من جنود الاحتلال متحصنة داخل مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى في قطاع غزة.
وأضافت أنها قصفت بقذائف هاون جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم البريج شمال القطاع.
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