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سرايا القدس: استهدفنا بصاروخ جنودا تحصنوا بمبنى في المنطقة الوسطى

1/31/2024 6:11:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها استهدفت بصاروخ موجّه مجموعة من جنود الاحتلال متحصنة داخل مبنى شمال غرب المنطقة الوسطى في قطاع غزة.


وأضافت أنها قصفت بقذائف هاون جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم البريج شمال القطاع.

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