حب الذات سر نجاح التخسيس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن كون الشخص لطيفاً مع نفسه، مع عدم القسوة عليها هو سر نجاح إنقاص الوزن.وشارك في التجربة التي أجريت في جامعة ميتشغان 140 شخصاً، ضمن برنامج لتعديل نمط الحياة من أجل خفض الوزن وتحسين اللياقة.



وقام المشاركون بالإبلاغ عن أي نوبات من شراهة الأكل، وتقييم حالتهم المزاجية بعد اتباع نظام الوجبات الصحية، وجلسات النشاط البدني.



وأظهرت النتائج أن من لديهم مشاعر حب للذات كان لديهم قدرة أفضل على التحكم في الشهية، واستعادة زمام التحكم بعد وقت قليل من الانتكاسات.



وقالت النتائج: "هذه العاطفة تحمي من يحاول التخسيس من الإحباط نتيجة المرور بانتكاسة".



وبدلاً من أن يقول الشخص لنفسه "ليس لديك القوة الكافية"، الأفضل أن يقول: "أنت تقوم بأفضل ما لديك في عالم يجعل إنقاص الوزن أمراً معقداً".



وأوضح الباحثون أن عاطفة حب الذات لا تعفي من يحاول إنقاص الوزن من الانتكاسات، وإنما تعطيه دفعة لمواصلة الطريق.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة