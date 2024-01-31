حب الذات سر نجاح التخسيس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجدت دراسة جديدة أن كون الشخص لطيفاً مع نفسه، مع عدم القسوة عليها هو سر نجاح إنقاص الوزن.
وشارك في التجربة التي أجريت في جامعة ميتشغان 140 شخصاً، ضمن برنامج لتعديل نمط الحياة من أجل خفض الوزن وتحسين اللياقة.
وقام المشاركون بالإبلاغ عن أي نوبات من شراهة الأكل، وتقييم حالتهم المزاجية بعد اتباع نظام الوجبات الصحية، وجلسات النشاط البدني.
وأظهرت النتائج أن من لديهم مشاعر حب للذات كان لديهم قدرة أفضل على التحكم في الشهية، واستعادة زمام التحكم بعد وقت قليل من الانتكاسات.
وقالت النتائج: "هذه العاطفة تحمي من يحاول التخسيس من الإحباط نتيجة المرور بانتكاسة".
وبدلاً من أن يقول الشخص لنفسه "ليس لديك القوة الكافية"، الأفضل أن يقول: "أنت تقوم بأفضل ما لديك في عالم يجعل إنقاص الوزن أمراً معقداً".
وأوضح الباحثون أن عاطفة حب الذات لا تعفي من يحاول إنقاص الوزن من الانتكاسات، وإنما تعطيه دفعة لمواصلة الطريق.
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