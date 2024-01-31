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اتهام ضابط إسرائيلي بالاعتداء جنسيًا على ضابط آخر في الاحتياط أثناء نومه

1/31/2024 6:10:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- أصدرت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي تضمنت تهمًا بارتكاب جريمة جنسية خطيرة ضد ضابط في الاحتياط الذي خدم معه في الوحدة خلال الحرب.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن المشتبه به استغل التعارف بين الاثنين لدعوة جندي الاحتياط إلى الشقة، وأثناء نومه بعد نوبة ليلية طويلة ارتكب به جريمة جنسية خطيرة (اغتصاب).

وذكرت مصادر عبرية أنه جرى اعتقال الضابط من موقع للجيش الإسرائيلي جنوب البلاد.

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