اتهام ضابط إسرائيلي بالاعتداء جنسيًا على ضابط آخر في الاحتياط أثناء نومه

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN- أصدرت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد ضابط إسرائيلي تضمنت تهمًا بارتكاب جريمة جنسية خطيرة ضد ضابط في الاحتياط الذي خدم معه في الوحدة خلال الحرب.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المشتبه به استغل التعارف بين الاثنين لدعوة جندي الاحتياط إلى الشقة، وأثناء نومه بعد نوبة ليلية طويلة ارتكب به جريمة جنسية خطيرة (اغتصاب).
وذكرت مصادر عبرية أنه جرى اعتقال الضابط من موقع للجيش الإسرائيلي جنوب البلاد.
MENAFN31012024000205011050ID1107791206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.