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الاحتلال يطلق الرصاص صوب مركبة ويستولي عليها بعد الاعتداء على راكبيها في تقوع

1/31/2024 6:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي صوب مركبة، واستولت عليها، بعد الاعتداء على راكبيها في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مركبة أثناء مرورها على الشارع الرئيس وسط البلدة، واستولت عليها، بعد الاعتداء على راكبيها بالضرب المبرح.

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