الاحتلال يطلق الرصاص صوب مركبة ويستولي عليها بعد الاعتداء على راكبيها في تقوع
التاريخ
1/31/2024 6:10:45 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي صوب مركبة، واستولت عليها، بعد الاعتداء على راكبيها في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مركبة أثناء مرورها على الشارع الرئيس وسط البلدة، واستولت عليها، بعد الاعتداء على راكبيها بالضرب المبرح.
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