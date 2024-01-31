الاحتلال يجدد قصف قرى وبلدات جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- جدّد الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، قصف قرى وبلدات جنوب لبنان.

ونقلا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قصفت آليات الاحتلال بالمدفعية أطراف طير حرفا، والضهيرة، وأطراف علما الغربية، وأطراف وادي حسن مجدلزون.

يُذكر أن الاحتلال قصف الليلة الماضية أطراف بلدات الناقورة، وجل العلام، واللبونة بالأسلحة الرشاشة، تبع ذلك إطلاق قذيفتين على أحراج اللبونة، وتعرُّض بلدة الخيام وأطراف الضهيرة لقصف مدفعي.

كما أطلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية في الجنوب.