الاحتلال يجدد قصف قرى وبلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- جدّد الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، قصف قرى وبلدات جنوب لبنان.
ونقلا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، قصفت آليات الاحتلال بالمدفعية أطراف طير حرفا، والضهيرة، وأطراف علما الغربية، وأطراف وادي حسن مجدلزون.
يُذكر أن الاحتلال قصف الليلة الماضية أطراف بلدات الناقورة، وجل العلام، واللبونة بالأسلحة الرشاشة، تبع ذلك إطلاق قذيفتين على أحراج اللبونة، وتعرُّض بلدة الخيام وأطراف الضهيرة لقصف مدفعي.
كما أطلقت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية في الجنوب.
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