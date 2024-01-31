خطة إسرائيلية سرية من 3 مراحل لما بعد الحرب تفضي إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشفت صحيفة“معاريف” العبرية، الأربعاء، النقاب عن خطة إسرائيلية من 3 مراحل لـ”اليوم التالي” للحرب على غزة.

وأشارت إلى أن الخطة“ذات المراحل المتعددة التي صاغها مجموعة من رجال الأعمال لمستقبل قطاع غزة هي بالون اختبار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي امتنع عن نقاش خطط“اليوم التالي” للحرب، مدعياً أن المطلوب من إسرائيل هو التركيز على الحرب نفسها.

وقالت الصحيفة إن“المرحلة الأولى تقضي بإنشاء إدارة عسكرية إسرائيلية كاملة في غزة، والتي ستدير نقل المساعدات الإنسانية وتتولى مسؤولية رعاية السكان المدنيين في غزة خلال المرحلة الانتقالية”.

الصحيفة: هذا هو بالون نتنياهو التجريبي الذي يتوافق مع المبادرة الأمريكية للتسوية الشاملة للشرق الأوسط

وأضافت:“في المرحلة الثانية، والتي ستحدث في الوقت نفسه، سيتم إنشاء تحالف دولي للدول العربية، تشارك فيه السعودية ومصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين ودول أخرى”.

فيما لم يصدر تعليق فوري من الدول العربية المذكورة على ما أوردته الصحيفة العبرية.

ولفتت“معاريف” إلى أن“هذا التحالف سيكون جزءاً من اتفاق التطبيع الإقليمي الذي سيتم توقيعه لاحقاً، وسيقف وراء إنشاء هيئة جديدة تسمى السلطة الفلسطينية الجديدة”.

وذكرت أن“السلطة الفلسطينية الجديدة ستضم مسؤولين لا يرتبطون بحماس، ولا يرتبطون بشكل مباشر مع (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن، وسوف يتسلّمون من إسرائيل المسؤولية عن غزة، وبالتالي سيتم إلغاء الحكومة العسكرية أيضاً”.

وتابعت الصحيفة:“ستحتفظ إسرائيل بالحق في التصرف على المستوى الأمني في غزة، بالطريقة التي تعمل بها في الضفة الغربية، كلما نشأت احتياجات عملياتية لإحباط عمليات”.

وبشأن المرحلة الثالثة، أوضحت الصحيفة أنها“لن تحدث إلا بعد استقرار قطاع غزة ونجاح الهيئة الجديدة، أي السلطة الفلسطينية الجديدة، وسيتم تنفيذ إصلاح شامل أيضًا في عمل السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، بما في ذلك منهاج النظام التعليم الفلسطيني”.

وأكملت:“إذا سارت هذه المرحلة أيضاً على ما يرام، وضمن جدول زمني سيتم تحديده مسبقاً، من سنتين إلى أربع سنوات، فإن إسرائيل ستوافق على الاعتراف بدولة فلسطينية منزوعة السلاح في أراضي السلطة الفلسطينية، بل وستناقش إمكانية نقل مناطق إضافية، لا تتطلب إخلاء المستوطنات، إلى تلك الدولة”.

وبحسب الصحيفة فقد“صيغت هذه الخطة سراً في إسرائيل من قبل هيئة بإسرائيل تسمى مجموعة من رجال الأعمال، كما تم عرضها على المسؤولين الأمريكيين الرسميين”.

الصحيفة: لا يجري نتنياهو الاتصالات بشكل مباشر، ولكن فقط من خلال صديق مقرب، لكنه يروج للأفكار ويتلاعب بها بطريقة يمكنه دائماً إنكار وجود صلة مباشرة بها

وزادت:“من بين رجال الأعمال هؤلاء بعض المقربين من رئيس الوزراء نتنياهو، وأحدهم صديق مقرب حقيقي”.

واعتبرت الصحيفة أن“هذا هو بالون نتنياهو التجريبي الذي يتوافق مع المبادرة الأمريكية للتسوية الشاملة للشرق الأوسط”.

وأردفت:“لا يجري نتنياهو هذه الاتصالات بشكل مباشر، ولكن فقط من خلال صديقه المقرب (وزير الشؤون الإستراتيجية) رون ديرمر، لكنه يروج للأفكار ويتلاعب بها بطريقة يمكنه دائماً إنكار وجود صلة مباشرة بها”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه“بالإضافة إلى هذه الخطة، يعملون في إسرائيل في الوقت ذاته على عدة برامج أخرى 'لليوم التالي' للحرب على غزة”.

وقالت:“هناك مقر عمل لدى منسق عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق (الأراضي الفلسطينية) العقيد غسان عليان، والجيش الإسرائيلي يعمل على خطته الخاصة، كما يقوم جهاز الأمن العام 'الشاباك' بإعداد توصيات لخطة مفصلة لليوم التالي”.

وأضافت“معاريف”:“خطة رجال الأعمال هي الخطة الحقيقية التي يفكر فيها رئيس الوزراء نتنياهو”.

ولم تصدر السلطات في تل أبيب تعليقاً رسمياً فورياً على ما جاء في“معاريف”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مراراً، في الأسابيع الأخيرة، رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو إقامة مستوطنات فيه أو تهجير سكانه.



