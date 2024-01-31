الصين تتجاوز اليابان وتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفوقت الصين على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم العام الماضي، بفضل أسطولها من شركات صناعة المركبات الكهربائية، وذلك وفق بيانات نشرتها الأربعاء الرابطة اليابانية لمصنعي السيارات (جاما).
وصدّرت الشركات اليابانية 4.42 مليون سيارة وشاحنة وحافلة في 2023 بنسبة تجاوزت 16% بالمقارنة مع 2022.
وبلغت صادرات السيارات الصينية 4.91 مليون سيارة وشاحنة وحافلة العام الماضي.
وكانت اليابان أكبر مصدر للسيارات في العالم منذ 2017، لكن تفوقت الصين على اليابان .
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