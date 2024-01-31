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الصين تتجاوز اليابان وتصبح أكبر مصدر للسيارات في العالم

1/31/2024 6:10:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفوقت الصين على اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم العام الماضي، بفضل أسطولها من شركات صناعة المركبات الكهربائية، وذلك وفق بيانات نشرتها الأربعاء الرابطة اليابانية لمصنعي السيارات (جاما).
وصدّرت الشركات اليابانية 4.42 مليون سيارة وشاحنة وحافلة في 2023 بنسبة تجاوزت 16% بالمقارنة مع 2022.


وبلغت صادرات السيارات الصينية 4.91 مليون سيارة وشاحنة وحافلة العام الماضي.
وكانت اليابان أكبر مصدر للسيارات في العالم منذ 2017، لكن تفوقت الصين على اليابان .

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