4.31 % انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الأردن خلال 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لعام 2023 والذي رصد انخفاضا في أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.31% مقارنة مع عام 2022، وانخفاض الرقم القياسي لشهر كانون أول بنسبة 1.07% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام، وكذلك انخفاض الرقم القياسي لشهر كانون أول بنسبة 3.24% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022.



ووفقا لبيان صادر عن دائرة الإحصاءات، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين على المستوى التراكمي لعام 2023 ما مقداره 135.62 مقابل 141.72 لنفس الفترة من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون أول من عام 2023 ما مقداره 134.97 مقابل 136.43 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام، في حين بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر كانون أول من عام 2023 ما مقداره 134.97 مقابل 139.48 لنفس الشهر من عام 2022، علما أن سنة الأساس هي (2010=100).



وأشار البيان إلى أنه بمقارنة الرقم القياسي التراكمي لعام 2023 بنفس الفترة من عام 2022، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 5.24% والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة 0.49% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.17% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%.