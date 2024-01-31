كأس آسيا 2023.. حلم التتويج باللقب الغائب منذ 64 عامًا يراود كوريا الجنوبية

مع تأهله إلى الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم، أصبحت هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الكوري الجنوبي إلى هذا الدور بتاريخ مشاركاته في البطولة القارية.

وفاز مساء أمس المنتخب الكوري على نظيره السعودية 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ويراود منتخب كوريا الجنوبية حلم التتويج بلقب كأس آسيا الغائب عنه منذ 64 عاما، حيث أن آخر مرة توج به كان في عام 1960، وقبله في نسخة 1956، وهما المرتان اللتان توج فيهما باللقب على مدار مشاركاته.

وسيواجه منتخب كوريا الجنوبية المتأهل إلى الدور ربع النهائي نظيره الأسترالي الجمعة المقبل على استاد الجنوب.

وخلال السنوات الـ 64 الماضية ومنذ آخر تتويج في 1960، شارك منتخب كوريا الجنوبية في 13 نسخة للبطولة القارية، بما فيها النسخة الحالية، وغاب عن 3 نسخ، أعوام 1968، و1976، و1992.

ونال المنتخب الكوري خلال مشاركاته السابقة في البطولة لقب الوصيف في 4 نسخ، وهي 1972، بعد الخسارة أمام إيران، و1980 بالخسارة أمام الكويت، و1988 بالخسارة أمام السعودية بركلات الترجيح، و 2015 بالخسارة أمام استراليا، ليصبح أكثر المنتخبات الآسيوية تحقيقا لهذا المركز.

كما أحرز المركز الثالث، 4 مرات أيضا في نسخ 1964، حيث أقيمت المنافسات بنظام الدوري، والمركز نفسه في أعوام 2000، و2007، و2011.

فيما ودع من ربع النهائي في نسخ 1996، و2004، و2019، و من مرحلة المجموعات في نسخة 1984.

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