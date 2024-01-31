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طيران الإمارات تقدم ملابس نوم فاخرة لمسافري درجة الأعمال

1/31/2024 6:00:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تبدأ طيران الإمارات، اعتباراً من اليوم 1 فبراير، تقديم مجموعة من الملابس المريحة المصممة بشكل مبتكر لركاب درجة الأعمال. وتضم المجموعة بلوزة ذات رقبة واسعة وسروالاً برباط، ونعالاً وغطاءً للعينين. وصممت الملابس الفاخرة لتكون مثالية للنوم، لكنها مناسبة أيضاً في الصالون الجوي على متن الطائرة A380، أو كزي غير رسمي لدى مغادرة الطائرة والوصول بأناقة تامة.

وصنعت مجموعة ملابس طيران الإمارات لدرجة الأعمال من مادة فائقة النعومة، وتأتي بلون أزرق فاتح مريح، ومتوفرة بحجمين، لتناسب الجميع وتضمن الراحة عند الاستلقاء في المقعد. وتقدم المجموعة في حقيبة ناعمة برباط.

ويزود ركاب درجة الأعمال بمجموعة ملابس النوم عند صعودهم إلى الطائرة حتى يتمكنوا من تغيير ملابسهم في أوقات فراغهم وتحقيق أقصى قدر من الراحة طوال الرحلة. وتقدم المجموعة كاملة لركاب درجة الأعمال على الرحلات التي تبلغ مدتها 9 ساعات أو أكثر، في حين يقدم لركاب الرحلات التي تبلغ مدتها ساعتين و30 دقيقة، نعال وغطاء للعينين.

ويأتي إطلاق ملابس النوم الخاصة بدرجة الأعمال بموجب استثمار طيران الإمارات المستمر في الارتقاء بتجربة العملاء، وضمان «السفر بتميز دائم» في جميع الدرجات. وتشمل أحدث الاستثمارات الكبرى مشروع تحديث ضخماً لـ120 طائرة مع تصاميم داخلية مطورة، وقوائم جديدة مبتكرة ومكونات جديدة عالية الجودة، وبرنامج ضيافة جديد لطاقم الخدمة الجوية، وبث تلفزيوني مباشر على متن الطائرة وسط مكتبة واسعة من وسائل الترفيه الجوي. وتتوفر خدمة الواي فاي ومجموعات وسائل الراحة الفاخرة مجاناً لجميع العملاء.

يذكر أن تطوير هذا الاستثمار بملايين الدولارات في ملابس درجة الأعمال بدأ منذ أكثر من عام، وصممها فريق من طيران الإمارات لتكون الأفضل في فئتها من حيث الراحة والأناقة وقابلية إعادة الاستخدام. وخلال المرحلة التجريبية على خطي نيويورك وبوسطن، أبدى العملاء إعجابهم وقدموا تعليقات إيجابية للغاية حول ملابس النوم على الطائرة، التي يعاد استخدامها في المنزل أيضاً.

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