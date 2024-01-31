نقل موظفي صندوق الزكاة إلى الهيئة الإسلامية على ذات الدرجة والرواتب

وافق المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يتم بموجبه نقل العاملين بصندوق الزكاة إلى الهيئة، وذلك دون المساس بدرجاتهم ورواتبهم على أن تسوى أوضاعهم، طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز قيمة الوقف والزكاة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحكومة إدارتها في الدولة.

وبموجب مشروع القانون تحتفظ الهيئة بموظفيها وأصولها وموجوداتها وحقوقها ومخصصاتها في الميزانية السنوية، كما تحل الهيئة محل صندوق الزكاة في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانوني، وتؤول إليها جميع أصولها وموجوداتها.

ووفقاً لمشروع القانون، فستتولى الهيئة نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني بالتعاون مع الجهات المعنية بهدف بناء مجتمع آمن وواع، وإدارة وتنظيم شؤون المساجد والمصليات في الدولة والإشراف عليها، وإعداد ومنح التصاريح لعمل الأمة والوعظ، وترسيخ سنة الوقف والدعوة له، والإشراف على الأوقاف التي تقع ضمن اختصاصات الهيئة، وإدارة وحوكمة الأصول الوقفية التابعة لها أو التي يعهد لها بإدارتها وتنمية إيراداتها، فضلاً عن التوعية بفريضة الزكاة ومقاصدها وقبول أموال الزكاة وإدارتها وتنظيم مصاريفها وضمان صرفها لمستحقها.

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