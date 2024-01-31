«المقاطعة» تتلاعب بإيرادات «ستاربكس» الفصلية

نمت مبيعات شركة ستاربكس بأبطأ وتيرة لها خلال عام، وانخفضت الأرباح عن تقديرات وول ستريت، حيث أثر تباطؤ الإنفاق سلباً على الشركة، بسبب المقاطعة للشركة في أمريكا والشرق الأوسط، وزيادة الخصم من قبل المنافسين في الصين.

وبلغت أرباح الشركة، باستثناء بعض البنود، 90 سنتاً للسهم، بينما توقع المحللون 93 سنتاً. وكان صافي الإيرادات البالغ 9.4 مليارات دولار أقل من متوسط ​​التوقعات البالغ 9.6 مليارات دولار.

وارتفعت مبيعات متاجر ستاربكس، تلك المنافذ التي تديرها الشركة والمفتوحة منذ أكثر من عام، بنسبة 5% في الربع المالي الأول للشركة، الذي انتهى في 31 ديسمبر.

لكن هذه المبيعات تراجعت عن توقعات المحللين البالغة 6.4%، لتسجل أبطأ معدل نمو منذ عام، بعد أن أضر الضعف في الصين بالنتائج.

إلى ذلك، ارتفع متوسط ​​أحجام الطلبات بنسبة 2%، وهو أبطأ من الربع السابق، ومقارنة بالعام الماضي.

وفي أمريكا الشمالية، ارتفعت أيضاً مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 5%، مدفوعة إلى حد كبير بإنفاق العملاء المزيد على مشروباتهم وطعامهم.

وقال الرئيس التنفيذي لاكسمان ناراسيمهان، في مؤتمر عبر الهاتف، إن السلسلة تواجه «رياحاً معاكسة»، بما في ذلك المقاطعة في الولايات المتحدة وزيادة الخصم من قبل المنافسين في الصين.

لكن ناراسيمهان، قال إن حركة المرور في الولايات المتحدة تأخرت بدءاً من منتصف نوفمبر. واستشهد بما أسماه «التصورات الخاطئة» حول موقف الشركة من الحرب بين إسرائيل وحماس، وقال إن الانخفاض في المبيعات جاء إلى حد كبير من العملاء الذين زاروا الشركة من حين لآخر فقط.

كما أن المخاوف من انخفاض الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى المقاطعة في الشرق الأوسط.

وكان المحللون قد خفضوا بالفعل تقديراتهم لمبيعات وأرباح متاجر الشركة.

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