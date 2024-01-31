2.8 مليون عاطل في ألمانيا بزيادة 6.4%

أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل في يناير الجاري إلى 2.805 مليون شخص، بزيادة 169 ألف شخص مقارنة بديسمبر الماضي السابق عليه، وبمقدار 189 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022.

وذكرت الوكالة التي يقع مقرها في مدينة نورنبرج جنوبي ألمانيا أن معدل البطالة في البلاد ارتفع بذلك من 0.4% إلى 6.4%.

واستندت الوكالة في إحصائيتها عن الشهر الجاري إلى مواد بيانات كانت متوافرة حتى الخامس عشر من هذا الشهر.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للوكالة اندريا ناليس: «تراجع الارتفاع السنوي في البطالة بشكل أقل مع نهاية هذا العام. وتبدو حركة التوظيف والطلب على القوى العاملة مستقرة بشكل جعل سوق العمل يبدو في بداية العام مستقراً على الرغم من استمرار الضعف الاقتصادي».

ومع ذلك، تراجعت فرص العاطلين عن العمل في العثور على وظيفة جديدة، إذ أشارت البيانات إلى أن عدد الوظائف الشاغرة المسجلة لدى الوكالة وصل إلى 699.000 وظيفة في يناير الماضي، وذلك بتراجع بمقدار 66.000 وظيفة مقارنة بعدد هذه الوظائف قبل عام.

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