دبي تبحث مع «مايكروسوفت» و«آي بي إم» تنظيم وحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي

نظم «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» ورشة عمل بالتعاون مع «مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«روتكورد» بهدف مناقشة تنامي دور الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، وسبل مواكبة التطور المتسارع لتطبيقاته وأدواته المتنوعة في القطاعين الحكومي والخاص، وكيفية تنظيم وحوكمة هذه الاستخدامات.

ويتماشى تنظيم هذه الورشة مع جهود «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» لتعزيز شراكاته العالمية، وتحقيق دوره المحوري بتشكيل مجتمع متكامل يحتضن الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية ورواد الأعمال، وتوفير منصة لأصحاب العقول والأفكار المبتكرة من حول العالم، والتعاون لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تدعم توظيف تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي في تطوير الأداء الحكومي.

وتضمنت الورشة جلسة حوارية استضافت ميثاء السويدي الرئيس التنفيذي للعمليات في «مايكروسوفت» الإمارات، ومصطفى ظافر نائب الرئيس لقطاع البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة لدى شركة «آي بي أم»، وسعيد الفلاسي مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، وأدارها ألاجان ماهالينجام المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روتكورد».

وأكد المشاركون في الجلسة أهمية التطبيق الفاعل لاستراتيجيات الذكاء الاصطناعي في القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، وتوظيف إمكاناته الواسعة والمتنوعة في تحقيق الأهداف المؤسسية على المدى القصير والطويل.

واستعرض المشاركون مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لدور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل السياسات الحكومية والخدمات العامة خلال العقد المقبل، إضافة إلى مناقشة أبرز الاعتبارات الأخلاقية التي يجب منحها الأولوية لضمان الاستخدام المسؤول والعادل لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تطبيقات مستقبلية



وأكدت ميثاء السويدي الرئيس التنفيذي للعمليات في «مايكروسوفت» الإمارات، خلال مشاركتها في الجلسة على حرص «مايكروسوفت» على دعم كل البرامج الحكومية والمبادرات الوطنية لتعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار وتوظيف أحدث التطبيقات المستقبلية.

كما استعرضت مختلف المبادرات التي تسهم «مايكروسوفت» من خلالها برعاية الشركات الناشئة والمؤسسات التي ترغب بتعزيز الاعتماد على توظيف مختلف تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الأعمال.

تنمية المهارات



وأشار مصطفى ظافر نائب الرئيس لقطاع البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة لدى شركة «آي بي أم»، إلى أهمية تركيز مختلف المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على المساهمة في تنمية المهارات المستقبلية الأساسية التي يجب التركيز على تطويرها لتعزيز جاهزيتها لعصر الذكاء الاصطناعي.

كما تناول خلال حديثه أبرز جهود شركة «آي بي إم» العالمية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. مؤكداً أهمية الاستفادة من التطبيقات المتنوعة للذكاء الاصطناعي في تعزيز كفاءة الأعمال ودفع مسيرة الابتكار وتطوير نماذج أعمال جديدة ونوعية.

تبادل الخبرات

وأكد سعيد الفلاسي مدير «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» أهمية تبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وتسريع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية من خلال تطوير مهارات العاملين في القطاع الحكومي وتوفير الأدوات اللازمة لهم.

وأشار إلى أن المركز يهدف لتوظيف شراكاته مع الجهات الحكومية وكبرى شركات التكنولوجيا العالمية إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة باستخدام التكنولوجيا الحديثة ودراسة التأثيرات الأخلاقية والاجتماعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التفاعلي، إضافة إلى تطوير القوانين والسياسات والتشريعات الضرورية، وتمكين المهارات الواعدة والخبرات الوطنية.

الاستعداد للتحولات



الجدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أطلق «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» في يونيو 2023، بهدف دعم الجهات الحكومية بإمارة دبي في توظيف تكنولوجيا المستقبل بشكل عملي وفعال استعداداً للتحولات الجذرية المقبلة في مختلف القطاعات الحيوية.

وعمل المركز الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل وهيئة كهرباء ومياه دبي ومجلس دبي للإعلام وهيئة دبي الرقمية، على تدريب الموظفين الحكوميين على استخدامات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى إطلاق مشاريع تجريبية وتحسين الخدمات الحكومية التي يمكنها الاستفادة من هذه التطبيقات، ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال التكنولوجي المتقدم من دولة الإمارات والعالم.

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