رفع قيمة جوائز المالية لمنافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية إلى 260 ألف دولار

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي،

عن إطلاق النسخة الخامسة من منافسات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، التي تُعد الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة، وذلك في المدينة التدريبية بالروية، يوم السبت المقبل، من 3 إلى 7 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته شرطة دبي صباح اليوم في ميدان الروية بدبي بحضور العميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، والعميد مصبح الغفلي نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ، والعقيد الدكتور محمد الجناحي نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية..

وأفاد العميد عبيد مبارك الكتبي، أن عدد الفرق المشاركة في النسخة الحالية قد ارتفع من 55 فريقا الى 87 فريقا ينتمون ل 48 دولة من مختلف دول العالم الآسيوية والأوروبية والأفريقية، وأمريكا الجنوبية واللاتينية، متضمنا خمس فرق نسائية منها فريقان من شرطة دبي وشرطة أبوظبي، مشيرا الى تواجد اكثر من 30 حكم خلال هذه البطولة.

وأكد العميد الكتبي رفع قيمة الجوائز المالية من 170 ألف دولار إلى 260 ألف دولار بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك في إطار حرص شرطة دبي على تقديم نسخة استثنائية ورفع مستوى التحفيز وتبادل الخبرات بين الفرق المشاركة.

وأوضح العميد أن الجوائز تنقسم الى 80 ألف دولار للفريق الذي يفوز بالمرتبة الأولى يليه 40 ألف دولار للمرتبة الثانية و30 ألف دولار للمرتبة الثالثة، بينما تتراوح الجوائز بين 15 ألف دولار و 5 آلاف دولار للفائزين في المراتب من الرابعة وحتى العاشرة، علاوة على تقديم جوائز يومية لكل مسابقة بقيمة 5000 دولار للفائز بالمرتبة الاولى و3000 للفائز بالمرتبة الثانية و2000 للفائز بالمرتبة الثالثة.

بدوره أكد الملازم أول ياسر الزرعوني مدير فريق شرطة دبي أن فريق سيدات دبي، جاهز للمشاركة في المنافسات بفضل الدعم والتشجيع، موضحا ان مشاركة الفريق كأول فريق نسائي في نسخة العام الماضي حفز مشاركات من فرق نسائية أخرى من دول مختلفة للتواجد في النسخة الحالية، قائلا إنهم يطمحون لمشاركة أوسع من الفرق النسائية في الأعوام المقبلة..

وأكدت الملازم ثاني عفراء النعيمي قائد الفريق النسائي من شرطة دبي انتهاء الفريق من الاستعدادات الخاصة للمنافسة، كاشفة عن انضمام عضوات جديدات في الفريق المكون من 11 عضوا.

وتنطلق المنافسات في اليوم الأول الساعة السادسة والنصف مساء بينما تكون في باقي الايام من الساعة ال 8 صباحا وحتى الـ5 مساء..

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