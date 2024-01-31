هيئة الصحة في دبي تطلق مبادرة «تصريح المزاولة في دبي»

أطلقت هيئة الصحة في دبي، اليوم، خلال مشاركتها في معرض "الصحة العربي 2024" المقام حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، مبادرة "تصريح المزاولة في إمارة دبي"، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتهيئة بيئة عمل مرنة ومبتكرة وجاذبة للكفاءات والمواهب الطبية المؤهلة للعمل في القطاع الصحي في دبي.

وتستهدف المبادرة - التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة - الأطباء وأطباء الأسنان والتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة والطب البديل حيث تقدم فرصاً هائلة للمهنيين الصحيين للانضمام إلى فرق العمل في المنشآت الصحية بالقطاعين العام والخاص، بعد استيفاء المتطلبات الأساسية والحصول على تصاريح المزاولة المعتمدة من هيئة الصحة في دبي.

وأكد الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي، أهمية هذه المبادرة التي تأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتعزيز القدرة التنافسية للمنظومة الصحية في الإمارة، ورفدها بالخبرات والكفاءات والمواهب الطبية، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصحية لاستقطاب المهنيين الصحيين وترخيصهم بشكل مؤقت،إلى حين الحصول على الترخيص المهني، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، ضمن بيئة أعمال محفزة تساهم بشكل فاعل في تحقيق الطموحات المهنية للمستثمرين والمهنيين الصحيين بشكل عام.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تساهم في تحقيق خطوات استباقية للقطاع الصحي في حالات الطوارئ والكوارث والأزمات، من خلال تمكين المنشآت الصحية في الإمارة من سد حاجتها من المهنيين الصحيين، والحصول على الخبرات الطبية في التخصصات النادرة ضمن تصاريح لمزاولة المهنة والإستفادة من هذه الكفاءات في عملية التعليم المستمر من خلال مشاركتها في المؤتمرات الطبية التي تنظمها إمارة دبي والدولة بشكل عام.

وقال إن هذه المبادرة تعكس التزام هيئة الصحة في دبي بتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الصحي، وتوفير بيئة مشجعة ومستدامة وجاذبة للاستثمار وتطوير المهارات الصحية، متوقعاً أن تسهم المبادرة في جذب المزيد من الكوادر الطبية المؤهلة، وتعزيز وترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة للمهنيين الصحيين من أصحاب الخبرة والكفاءات العالية بمختلف التخصصات الطبية.

وأضاف أن الحصول على تصريح المزاولة يستغرق يوماً واحداً وتصل مدته إلى ثلاثة أشهر، يتمكن خلالها المهني الصحي من العمل في المنشآت الصحية والتعرف على التشريعات والمعايير المتعلقة بمزاولة المهنة في الإمارة والتقديم على رخصة مزاولة المهنة خلال هذه الفترة.

وأوضح سهولة إجراءات الحصول على هذا الترخيص من خلال النظام الإلكتروني "شريان"، حيث يتم التقديم لهذه الخدمة من حساب المدير الطبي للمنشأة الصحية المرخصة ولا يمكن للمهني التقديم مباشرة على الخدمة، لافتا إلى أن التقديم على تصريح المزاولة لا يتطلب اجتياز الاختبار أو التدقيق على المستندات ويمكن التقديم على التصريح وخدمة التسجيل للحصول على رخصة لمزاولة المهنة.

وأشار الدكتور الملا إلى أن الحصول على التصريح في مجال الاختصاص لا يعني بالضرورة الحصول لاحقاً على ترخيص مهني بالمسمى نفسه، والذي يتطلب استيفاء المتطلبات حسب الدليل الموحد لترخيص المهنيين الصحيين.

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