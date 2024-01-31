إقبال متزايد في دبي على تملك العقارات للسكن والاستثمار

كشفت شركة إيموبلياري، وهي شركة عقارية في الإمارات، وفقاً لاستبيان أجرته على مستوى الدولة، عن إقبال لافت على تملك العقارات للسكن والاستثمار في دبي. ويظهر الاستبيان تزايد الإقبال على تملك المنازل وعلى الإيجار أيضاً، مما يدل على مكانة المدينة المتنامية كوجهة استثمارية رائدة، كما يعكس رغبة المستثمرين في التملك في قطاع العقارات.

وكشفت نتائج الاستبيان أن غالبية المشترين المحتملين يبحثون عن منازل للاستخدام الشخصي. وأعرب ما يقرب من 60% من المشاركين عن نيتهم شراء عقار للعيش فيه، بينما تعتبر البقية العقارات فرصة استثمارية مناسبة. ويسلط هذا الاتجاه الضوء على سوق دبي المتطور، حيث لا تتوقف فكرة امتلاك المنزل على الرغبة في الحصول على مساحة شخصية فحسب، بل أيضًا هناك تطلعات للاستثمار العقاري وتحقيق العائد المالي.

وشارك في الدراسة الشاملة شريحة سكانية واسعة من الإمارات. وقدم المشاركون من الإمارات السبع، أفكارهم حول تفضيلاتهم وتصوراتهم لسوق العقارات في دبي. وتراوحت أعمار غالبية الذين شملهم الاستطلاع بين 18 و34 عامًا، حيث جاء متوسط الاستجابة بنسبة 70% من الرجال والباقي من النساء. وكان للاستطلاع دور محوري في فهم الاتجاهات المتغيرة نحو ملكية المنازل والاستثمار في المنطقة.

خبرات

وأظهر الاستبيان أن المعلومات العامة التي يمتلكها السكان حول عملية شراء المنازل في دبي مقسمة بالتساوي، حيث قال ما يقرب من نصف المشاركين أن لديهم الخبرة والمعرفة الكاملة حول عمليات الشراء. والنصف الآخر ليس لديهم معرفة بهذا المجال، وهنا تبرز الحاجة لتثقيف هذه الفئة حول عمليات الشراء وتفاصيلها. ويعتبر هذا الجانب بالغ الأهمية لأنه يعكس إمكانية نمو السوق بشكل أكبر مع تزايد إطلاع المزيد من الأفراد على الفروق الدقيقة في المعاملات العقارية في دبي.

كما كشف الاستطلاع عن رغبة المشاركين من حيث خيارات ونمط الحياة والمعيشة، وأظهرت أغلبية كبيرة الرغبة بالعيش في الفلل، حيث يفضّل ما يقرب من 75% من المشاركين هذا الخيار. ويؤكد هذا التفضيل الرغبة في الحصول على أماكن معيشة واسعة مع الخصوصية، وهو الاتجاه الذي يشكل التطورات المستقبلية بعيدًا عن وسط المدن وازدحامها، حيث أصبحت المشاريع المجتمعية مثل داماك لاغونز، والعنوان رزيدنسز، وجزر المرجان، وداماك هيلز 2 أكثر أهمية وطلباً لدى المستثمرين.

تفضيلات



وحظيت تفضيلات المشاركين واهتمامهم بالمناظر الطبيعية والبيئة المحيطة بإحصائيات مماثلة، حيث فضل 75% منهم المناظر المحيطة على الخيارات الأخرى، مما يسلط الضوء على التوجه للعقارات الساحلية في دبي. بالإضافة إلى ذلك، أشار الاستطلاع إلى وجود ميل متوازن نحو الحياة في المدينة والمعيشة المجتمعية، مما يشير إلى قدرة دبي على تلبية مجموعة متنوعة من أنماط الحياة للسكان.

وقال أوليفر متري، الخبير العقاري والشريك المؤسس لشركة إيموبلياري دبي: "إن النتائج التي حصلنا عليها من خلال الاستبيان تسلط الضوء على المشهد العقاري المتطور في دبي. ويعد التفضيل المتزايد لملكية المنازل مؤشراً واضحاً على قوة سوق العقارات في المدينة وجاذبيتها كملاذ استثماري آمن. يعد مزيج دبي الفريد من المعيشة الفاخرة ووسائل الراحة والرفاهية ذات المستوى العالمي والسياسات التي تدعم المستثمرين مثل الإقامة الذهبية من العوامل الرئيسية التي تدفع هذا الاتجاه. ولا يعكس هذا التحول الثقة في السوق فحسب، بل يشير أيضًا إلى مستقبل أكثر أمانًا ومدفوعًا بالاستثمار لأصحاب المنازل في دبي".

وتؤكد نتائج الاستطلاع والتحليل التحول الكبير في توجهات سوق العقارات في دبي. ومع استمرار المدينة في النمو وجذب المستثمرين العالميين، من المتوقع أن يلعب التوجه نحو ملكية المنازل دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل المشهد العقاري فيها.

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