تربويون: التوسع في مشروعات التعليم يعزز مكانة دبي وجهة عالمية

قال تربويون إن التوسع في مشروع مدارس دبي الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بمبلغ 530 مليون درهم، يعزز مكانة دبي وجهة تعليمية عالمية ويجذب المزيد من العائلات إلى الإمارة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة التنافسية العالمية للإمارة، كما يعزز الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير قدرات المعلمين والتربويين، ويسهم في تحسين النتائج الأكاديمية وتحقيق التميز، ويتيح للمزيد من الطلبة الحصول على فرصة تعليمية عاليه الجودة.



وأكد الدكتور ماهر حطاب المدير العام للمدارس الأهلية الخيرية، إن التوسع في هذه المشروعات يبرز التزام القيادة الرشيدة تحقيق التميز التعليمي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب والمجتمع، كما أنه يعد استثماراً واسعاً في المستقبل لإسهامه في بناء مجتمع معرفي قوي ومستدام في إمارة دبي.

وأوضح أن القيادة الرشيدة في دبي منحت التعليم أولوية استراتيجية إذ تسعى الإمارة جاهدة نحو ريادة مستقبل التعليم، إضافة إلى توفير خيارات تعليمية عالية الجودة وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة.

ولفت إلى أن الاهتمام المستمر بالتعليم في دبي يؤدي دوراً حاسماً في تعزيز تنافسية المدينة في هذا القطاع الحيوي، «فبفضل الجهود المستمرة لتحسين نظام التعليم وتوفير بيئة تعليمية متميزة، تتمتع دبي بسمعة دولية وجهة مغرية للعائلات المنتقلة من جميع أنحاء العالم».

وذكر أن دبي تعد وجهة تعليمية عالية الجودة وتلتزم أرقى المعايير الدولية المعتمدة، ما يجعلها وجهة مفضلة للعائلات التي تبحث عن بيئة تعليمية متميزة لأبنائها، مشيراً إلى أن الاستثمار المستمر في تطوير التعليم يؤدي إلى تحسين البنية التحتية للمدارس وتطوير المناهج الأكاديمية الحديثة، ما يجعل دبي تتفوق على المنافسين في المنطقة، وتقف في مصاف أعلى عشر دول متقدمة في العالم.

تقدم شامل



وقالت الدكتورة مروة علي مهيأ رئيسة قسم المواد الوزارية مدربة تربوية في مدرسة أكسفورد، إن دبي تحظى بقيادة رشيدة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية والتقدم في جميع المجالات، ولا سيما في مجال التعليم، إذ تولي تحسين النظام التعليمي ورفع مستوى جودته، اهتماماً كبيراً لتحقيق الرؤية الطموح للإمارة.

وعدّت التوسع في مشروع مدارس دبي أمراً ذا أهمية بالغة نظراً للتزايد السكاني والاحتياج المتزايد للتعليم في الإمارة التي تعد مدارسها مؤسسات تعليمية متميزة تحظى بسمعة عالمية في تقديم تعليم عالي الجودة وتطوير القدرات الأكاديمية والمهارات الشخصية للطلاب.

وأوضحت أن رؤية القيادة الرشيدة في الإمارة تتمثل في بناء مجتمع معرفي ومبتكر، يعتمد على نظام تعليمي متميز يلبي احتياجات وتطلعات الطلاب والمجتمع، ولتحقيق هذه الرؤية، تعمل القيادة الرشيدة على توفير بيئة تعليمية متطورة تتسم بالابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتوفير فرص تعليمية متنوعة وشاملة لجميع الطلاب.

تعليم عالي الجودة



قالت بريتي خولسا مديرة مدرسة ذا آبل أنترناشيونال كوميونيتي، إن القيادة الرشيدة في دبي تسعى إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزز روح التنافسية والابتكار، وتوفر الإمكانات كافة التي تسهم في تطوير مهارات الطلاب ليصبحوا قادة ورواداً في مجالاتهم، كما تولي تطوير الكوادر التعليمية وتوفير برامج التدريب والتطوير المستمر، اهتماماً كبيراً ليتمتع المعلمون والمديرون التربويون بالمعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق التطلعات التعليمية.

وذكرت أن هذه المشروعات تبرز اهتمام القيادة بالعلم والمعرفة لبناء مجتمع مستدام ومزدهر، وخلق خيارات متنوعة للتعليم، وتوفير بيئة تعليمية متميزة وفرص للنمو والتطور الشخصي، إضافة إلى التنوع الثقافي الذي يمكن أن يعزز تجربة العيش والتعلم في المدينة.

قاعدة تربوية

عدّت التربوية ياسمين زهرة أن التوسع في مجال التعليم يؤدي دوراً حاسماً في بناء قاعدة تربوية تعزز نمو المجتمع بشكل عام، وقالت: حينما تتوافر فرص التعليم للجميع وتوسيع نطاقها، يتم تعزيز الوعي والمعرفة لدى الأفراد وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

ولفتت إلى أنه بالتوسع في مجال التعليم، يتم تمكين المجتمعات من تجاوز التحديات ويتم تزويد الأفراد المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة بفاعلية في سوق العمل والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة أن الجيل الجديد سيتعلم في مدارس تستخدم أحدث الأدوات الرقمية المناسبة لمواكبة متطلبات دولته، وإضافة إلى ذلك، يسهم التوسع في مجال التعليم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوات في المعرفة والفرص، ويتمكن الأفراد من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق التقدم الشخصي والمهني، ما يؤدي في النهاية إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع بأكمله.

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