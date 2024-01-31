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233 مليون يورو القيمة التسويقية لطرفي قمة النصر وإنتر ميامي

1/31/2024 5:22:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يشهد ملعب نادي الهلال السعودي الجديد "المملكة أرينا"، يوم غد الخميس، وضمن مباريات "كأس موسم الرياض"، قمة كروية تجمع بين النجمين العالميين، الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب "إنتر ميامي" الأمريكي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لطرفي لقاء الغد 233.23 مليون يورو، حيث يتفوق النصر السعودي في القيمة على نادي "إنتر ميامي" الأمريكي؛ إذ تبلغ قيمة النصر 144 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الفريق الأمريكي السوقية 89.23 مليون يورو.

وعلى الرغم من عدم تفوق ناديه في القيمة السوقية إلا أن النجم ليونيل ميسي (36 عاما) لاعب إنتر ميامي، يتفوق على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو لاعب النصر (38 عاما)؛ إذ تبلغ القيمة السوقية للأخير 15 مليون يورو، ولميسي 35 مليون يورو.

أما بالنسبة لبقية اللاعبين فيأتي بعد ميسي في القيمة السوقية البرازيلي أوتفافيو لاعب النصر السعودي (28 عاما) بقيمة سوقية تبلغ 30 مليون يورو، وزملاؤه في الفريق ايميرك لابورت (29 عاما) بـ25 مليون يورو، ثم ساديو ماني (31 عاما) بـ 20 مليون يورو، ثم مارسيلو بروزوفيتش (31 عاما) بـ18 مليون يورو، ثم كريستيانو رونالدو بـ 15 مليون يورو، ثم تاليسكا (29 عاما) بنفس القيمة.

ويلي نجوم النصر في القيمة السوقية كل من لاعبي "إنتر ميامي"، فاكوندو فارياس (21 عاما)، وتوماس افيلس (19 عاما) بـ 5 ملايين يورو لكل منهما، ثم لويس سواريز (37 عاما) بـ 4 مليون يورو، ثم ليوناردو كامبانا (23 عاما)، وبنجامين كريماسكي (18 عاما) وكلاهما بنفس القيمة وهي 3.5 مليون يورو.

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