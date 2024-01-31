الهلال الأحمر الإماراتي تواصل جهودها الإنسانية في غزة بتنفيذ مبادرة الخبز المدعم

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم3" جهودها الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، عبر تنفيذ مبادرة الخبز المدعم لأهالي القطاع.

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