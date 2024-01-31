الهلال الأحمر الإماراتي تواصل جهودها الإنسانية في غزة بتنفيذ مبادرة الخبز المدعم

الهلال الأحمر الإماراتي تواصل جهودها الإنسانية في غزة بتنفيذ مبادرة الخبز المدعم
التاريخ
1/31/2024 5:22:34 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن عملية "الفارس الشهم3" جهودها الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة المواطنين في قطاع غزة، عبر تنفيذ مبادرة الخبز المدعم لأهالي القطاع.
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