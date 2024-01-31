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ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير 2024

1/31/2024 5:22:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، رفع أسعار البنزين خلال شهر فبراير 2024 بمقدار يتراوح بين 5 و 6 فلوس لكل لتر، وانخفاض أسعار ليتر الديزل بمقدار 1 فلس للتر.


أسعار الوقود خلال شهر فبراير 2024 (لتر/ درهم):

بنزين 98:
قبل : 2.82 درهم
بعد : 2.88 درهم

بنزين 95:
قبل : 2.71 درهم
بعد : 2.76 درهم

بنزين 91:
قبل : 2.64 درهم
بعد : 2.69 درهم

ديزل:
قبل : 3.00 درهم
بعد : 2.99 درهم


وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024
بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر.

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