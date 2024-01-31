ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير 2024

(MENAFN
- Al-Bayan)
أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، رفع أسعار البنزين خلال شهر فبراير 2024 بمقدار يتراوح بين 5 و 6 فلوس لكل لتر، وانخفاض أسعار ليتر الديزل بمقدار 1 فلس للتر.
أسعار الوقود خلال شهر فبراير 2024 (لتر/ درهم):
بنزين 98:
قبل : 2.82 درهم
بعد : 2.88 درهم
بنزين 95:
قبل : 2.71 درهم
بعد : 2.76 درهم
بنزين 91:
قبل : 2.64 درهم
بعد : 2.69 درهم
ديزل:
قبل : 3.00 درهم
بعد : 2.99 درهم
وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024
بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر.
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