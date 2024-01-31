ارتفاع أسعار الوقود في الإمارات خلال شهر فبراير 2024

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في الإمارات، رفع أسعار البنزين خلال شهر فبراير 2024 بمقدار يتراوح بين 5 و 6 فلوس لكل لتر، وانخفاض أسعار ليتر الديزل بمقدار 1 فلس للتر.





أسعار الوقود خلال شهر فبراير 2024 (لتر/ درهم):



بنزين 98:

قبل : 2.82 درهم

بعد : 2.88 درهم



بنزين 95:

قبل : 2.71 درهم

بعد : 2.76 درهم



بنزين 91:

قبل : 2.64 درهم

بعد : 2.69 درهم



ديزل:

قبل : 3.00 درهم

بعد : 2.99 درهم





وكانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين والديزل خلال شهر يناير 2024

بمقدار يتراوح بين 13 و14 فلساً للبنزين، و19 فلساً في الديزل لكل لتر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز