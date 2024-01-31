أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ارتفاع عدد حسابات الكهرباء في دبي إلى 1,173,631 حساباً بنهاية عام 2023، مقارنة بـ1,116,575 حساباً بنهاية عام 2022، بنسبة زيادة تقارب 5%.

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تواصل تطوير بنية تحتية رائدة للكهرباء والمياه ورفع قدرة شبكات النقل والتوزيع لمواكبة الزيادة في عدد سكان وزوار دبي والازدهار الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، حيث يتخطى عدد سكان دبي المقيمين إقامة معتادة 3.6 مليون نسمة، وأكثر من 4.8 ملايين خلال فترة النهار، ومن المتوقع وصول عدد السكان المقيمين إقامة معتادة إلى 5.8 مليون نسمة و7.8 مليون خلال فترة النهار بحلول عام 2040 وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040.

وأوضح معالي الطاير أن خطط الهيئة للتوسع تستند إلى توقعات الطلب حتى عام 2033 مع الأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة. وقد ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة إلى 16,270 ميجاوات من الكهرباء و495 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً.

يشار إلى أن نتائج هيئة كهرباء ومياه دبي تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية، وقد حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك في عام 2023، حيث سجلت دبي متوسط 1.06 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

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