89 % من المواطنين والمقيمين حددوا أهدافهم المالية لعام 2024

كشفت «الصكوك الوطنية»، الشركة المتخصصة في الادخار والاستثمار بالإمارات، عن نتائج استطلاع أجرته مؤخراً. وتمحورت الأسئلة الموجّهة للمشاركين على استكشاف السلوك المالي والتعرف إلى تطلعات الادخار والاتجاهات السائدة بين مواطني الدولة والمقيمين عبر مختلف الأجيال، بما في ذلك الجيل Z ، وجيل الألفية، والجيل X وما بعد ذلك.

وأظهرت النتائج الرئيسية للاستطلاع أن 57% من المشاركين وضعوا أهدافاً مالية محددة، بينما أبدى 63% منهم استعداداً للحصول على المشورة المالية المتخصصة، الأمر الذي يبرز الدور المحوري الذي تلعبه حملات التوعية المستمرة للصكوك الوطنية بهدف تعزيز الثقافة المالية.

ويشير الاستطلاع إلى أن 89% من جميع المشاركين في الاستطلاع قد وضعوا أهدافاً مالية محددة للعام 2024، ومن أبرزها زيادة المدخرات الحالية والتخطيط للتقاعد وتخصيص الأموال اللازمة لتعليم الأطفال.



وكان من اللافت أيضاً أن 90% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم إزاء تحقيق هذه الأهداف، حيث أظهر المواطنون الآسيويون أعلى مستويات الثقة بنسبة 93% بين فئة المقيمين.

ويسلط الاستطلاع الضوء على الأولويات الواضحة بين الجنسين، حيث أظهر أن 90% من المشاركات قد حددن قراراتهن المالية مقارنة بـ 89% من الذكور.

ففي الوقت الذي تعطي فيه المشاركات الأولوية لزيادة مدخراتهن الحالية، والتخطيط لمشتريات كبيرة والاستعداد للتقاعد، يركز نظراؤهن على المسائل المتعلقة بزيادة مدخراتهم الحالية، والتخطيط لتقاعدهم، والاستثمار في تعليم أطفالهم. ويعزى هذا التباين إلى اختلاف أدوار الشريحتين في المجتمعات، والأولويات لكل واحدة منهما بناءً على دورها.

ومن بين الفئات العمرية المشاركة، أظهر 92% من الجيل Z حرصاً استباقياً للتخطيط المالي من خلال اتخاذ القرارات المالية. وتركزت اهتماماتهم الأساسية على زيادة المدخرات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية. وتؤكد هذه النتيجة تزايد مستوى الثقافة المالية بين الفئة السكانية الأصغر سناً.

وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "يسعدني الكشف عن النتائج المؤثرة التي خرج بها استطلاعنا الأخير الذي غطى فئات متنوعة من الأجيال العمرية بين السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد بدا واضحاً من خلاله أن 63% من المشاركين يفضلون الحصول على الاستشارات المالية المتخصصة، الأمر الذي يؤكد فعالية حملاتنا التوعوية المستمرة المخصصة لتحسين الثقافة المالية".

وأردفت: "ينطوي هذا الاستطلاع على أهمية كبيرة لفهم التطلعات المالية لمواطني الدولة والمقيمين فيها، كما يؤكد التزامنا إزاء تمكين الأفراد، وتقديم الدعم الضروري لهم لاتخاذ القرارات المالية المستندة إلى المعلومات الصحيحة، لتعزيز قدراتهم في التعامل مع الشؤون المالية الشخصية بثقة تامة. إن هذه هي رسالتنا في الصكوك الوطنية، حيث يكمن التزامنا في مساعدة العملاء على تحقيق الأمن المالي على المدى الطويل، وذلك بالاعتماد على حلول الادخار والاستثمار المبتكرة، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم. وبذلك، فإننا نسهم في رسم معالم المشهد المتغير باستمرار للأولويات المالية في الدولة".

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