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جمعية الإمارات للفلك: الأربعين العقربي تؤثر على الإمارات 6 فبراير

1/31/2024 5:22:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت جمعية الإمارات للفلك أن الدولة ستشهد ظاهرة "الأربعين العقربي" في الفترة من 6 فبراير المقبل وتنتهي في 17 مارس القادم.

وتتميز هذه الفترة، التي تستمر 40 يوما، بغزارة الأمطار وشموليتها أي أن مطرها يكون أعم ويشمل مناطق واسعة، وتتميز بنشاط رياحها وتقلبها بين“شمالية غربية” و" شمالية" و" شمالية شرقية" و“جنوبية شرقية”.

وقال إبراهيم الجروان رئيس جمعية الإمارات للفلك، إن الفترة المذكورة ستشهد دخول موسم العقارب الذي يوصف بأمطاره، ويبدأ من طلوع منزلة سعد الذابح في 10 فبراير المقبل إلى نهاية منزلة سعد السعود في 20 مارس القادم، كما تتألق فيها نجوم برج العقرب في النصف الشرقي من السماء قبل الفجر، فيما تتكون بداية الأربعين العقربية مع در الثمانين الذي يبدأ من 6 فبراير.

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