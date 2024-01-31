تغيير بند محدد هو الجزء الهام في اجتماع الفدرالي الأميركي اليوم.. فما هو؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يختتم الفدرالي الأميركي اجتماعه، اليوم الأربعاء، والأنظار شاخصة إلى قراره المرتقب حول أسعار الفائدة ولكنها تركز نحو بند صغير في البيان سيكون مؤشراً لمستقبل السياسة النقدية.



وبحسب المحللين، أن العبارة التي أشارت إلى استعداد الفدرالي للموافقة على "تشديد السياسة الإضافية" أكدت استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة، حيث تشير أغلب التصريحات العامة التي أدلى بها المسؤولون في الأيام الأخيرة إلى عدم الإسراع في التخفيض، ومع ذلك، تتوقع الأسواق تيسيراً قوياً نحو هذا المسار للعام الحالي.



ومن المتوقع أن يقدم البنك المركزي الامريكي تلميحاً هاماً حول تحركات أسعار الفائدة القادمة عن طريق إزالة بند من البيانات السابقة ينص على ما يلي: "في تحديد مدى أي تثبيت إضافي للسياسة قد يكون مناسباً لإعادة التضخم إلى مستوياته الحالية" أي 2% مع مرور الوقت". يلي ذلك ملخص للظروف التي يقيمها.

وطيلة العام الماضي، أكدت البيانات رغبة الفدرالي بالاستمرار في رفع أسعار الفائدة حتى يصل إلى هدف التضخم. وإزالة هذا البند سيفتح الباب أمام تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في المستقبل. وهذا الفارق سيعني الكثير بالنسبة للأسواق المالية.



يمكن أن يكون تعديل الصياغة بمثابة "إصلاح شامل" لبيان ما بعد الاجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية واتجاهه، وفقاً للخبراء الاقتصاديين في دويتشه بنك.