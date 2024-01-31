الانجليزية والرشادية .. سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 336 ديناراً ، والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 296 دينارا بالأردن اليوم الأربعاء .
ووصل سعر الأونصة اليوم الى 2038 دولاراً في التداولات العالمية .
هذا وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 41.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.7 دينارا للشراء منهم .
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