وزير الخارجية القطري لمستشار بايدن: يجب خفض التصعيد العسكري في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN- قالت وزارة الخارجية القطرية إن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، سبل خفض التصعيد في قطاع غزة.

كما

اجتمع وزير الخارجية القطري مع

مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وتوم كول رئيس لجنة القواعد بمجلس النواب الأمريكي، وغريغوري ميكس عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، كل على حدة.

وبحسب بيان للوزارة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، جرى خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

كما تمت مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين، إن سوليفان والمسؤول القطري التقيا "لمناقشة آخر التطورات بين إسرائيل وحماس في غزة وكذلك للحديث عن جهودنا المستمرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن"، وأضاف أن

البيت الأبيض سيقدم بيانا عن اللقاء قريبا.

وذكر كيربي أنه من المقرر أن يلتقي سوليفان أيضا بعائلات الأمريكيين الذين تحتجزهم "حماس" كرهائن.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كانت قد تحدثت عن توصل إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس إلى اتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن في قطاع غزة.

المصدر: RT