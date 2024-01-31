الاحتلال يهدم منزلا في ترقوميا غرب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة ترقوميا غرب الخليل.
وقال مالك المنزل شادي رائد طميزة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها الثقيلة خلة الجرة في بلدة ترقوميا وهدمت المنزل الذي هو في المراحل الأخيرة من الإنشاء، وهو مكون من طابق واحد ومساحته 305 أمتار مربعة.
وأشار إلى أنه يملك أوراقا قانونية من تراخيص وملكية للأرض، ولم يتم إخطاره سابقا بنية الهدم.
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