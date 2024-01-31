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الاحتلال يهدم منزلا في ترقوميا غرب الخليل

1/31/2024 5:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وقال مالك المنزل شادي رائد طميزة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها الثقيلة خلة الجرة في بلدة ترقوميا وهدمت المنزل الذي هو في المراحل الأخيرة من الإنشاء، وهو مكون من طابق واحد ومساحته 305 أمتار مربعة.

وأشار إلى أنه يملك أوراقا قانونية من تراخيص وملكية للأرض، ولم يتم إخطاره سابقا بنية الهدم.

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