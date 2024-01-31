استطلاع يظهر تقدمًا لغانتس وأيزنكوت على نتنياهو و50% من المستطلعين يعارضون صفقة تبادل

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل أبيب/PNN-أظهر استطلاع رأي أمس الثلاثاء أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، سيفوز معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس بـ 37 مقعدا، والليكود بقيادة نتنياهو بـ 18 مقعدا، ويش عتيد بقيادة رئيس المعارضة لابيد يحتفظ بقوته بـ 14 مقعدا، وإسرائيل بيتينو وعوتسما يهوديت مع 8 لكل منهما.
كما أظهر الاستطلاع أن حزب "يهدوت هتوراة" بقيادة يتسحاق جولدكنوبف سيحظى بـ 7 مقاعد مثل الاستطلاع السابق، "الجبهة - التغيير" و"الموحدة بـ 5 مقاعد لكل منهما، ويحتفظ ميرتس بـ 4 مقاعد، والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش تجتاز العتبة بـ 4 مقاعد أيضا.
وفيما يتعلق بمسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء،
يتقدم غانتس بحسب الاستطلاع بنسبة 41% على نتنياهو الذي حصل على 23%. كما أجاب 29% أن أياً منهم ليس مناسباً. وفيما يتعلق بمسألة مدى توافق لابيد مع نتنياهو، فإن الأخير يتقدم بنسبة 2% فقط (29% مقابل 27%). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الجمهور أن غادي آيزنكوت هو الأكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء بنسبة 36% مقابل نتنياهو بنسبة 21%. ويعتقد 31% أن لا أحد منهم مناسب لهذا المنصب.
وجاء في الاستطلاع، "فحصنا إذا كان على رأس معسكر الدولة الوزير السابق ورئيس الأركان غادي آيزنكوت - بدلا من غانتس، وفي مثل هذا الوضع، سيقود آيزنكوت وحزبه بـ 38 ولاية، أي أكثر بمقعد واحد من غانتس - وذلك على حساب حزب "يش عتيد" الذي ينخفض إلى13 مقعدا.
ووفقًا للاستطلاع فإن 50% من المستطلعين عارضوا إجراء صفقة تبادل، وأجاب 35% أنهم مؤيدون. أما بين ناخبي كتلة نتنياهو، فإن 12% يؤيدون الاقتراح و75% يعارضونه. أما بين ناخبي كتلة المعارضة فإن 53% يؤيدون و32 يعارضون.
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