استطلاع يظهر تقدمًا لغانتس وأيزنكوت على نتنياهو و50% من المستطلعين يعارضون صفقة تبادل

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN-أظهر استطلاع رأي أمس الثلاثاء أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، سيفوز معسكر الدولة بقيادة بيني غانتس بـ 37 مقعدا، والليكود بقيادة نتنياهو بـ 18 مقعدا، ويش عتيد بقيادة رئيس المعارضة لابيد يحتفظ بقوته بـ 14 مقعدا، وإسرائيل بيتينو وعوتسما يهوديت مع 8 لكل منهما.

كما أظهر الاستطلاع أن حزب "يهدوت هتوراة" بقيادة يتسحاق جولدكنوبف سيحظى بـ 7 مقاعد مثل الاستطلاع السابق، "الجبهة - التغيير" و"الموحدة بـ 5 مقاعد لكل منهما، ويحتفظ ميرتس بـ 4 مقاعد، والصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش تجتاز العتبة بـ 4 مقاعد أيضا.



وفيما يتعلق بمسألة الملاءمة لرئاسة الوزراء،

يتقدم غانتس بحسب الاستطلاع بنسبة 41% على نتنياهو الذي حصل على 23%. كما أجاب 29% أن أياً منهم ليس مناسباً. وفيما يتعلق بمسألة مدى توافق لابيد مع نتنياهو، فإن الأخير يتقدم بنسبة 2% فقط (29% مقابل 27%). بالإضافة إلى ذلك، يعتقد الجمهور أن غادي آيزنكوت هو الأكثر ملاءمة لرئاسة الوزراء بنسبة 36% مقابل نتنياهو بنسبة 21%. ويعتقد 31% أن لا أحد منهم مناسب لهذا المنصب.



وجاء في الاستطلاع، "فحصنا إذا كان على رأس معسكر الدولة الوزير السابق ورئيس الأركان غادي آيزنكوت - بدلا من غانتس، وفي مثل هذا الوضع، سيقود آيزنكوت وحزبه بـ 38 ولاية، أي أكثر بمقعد واحد من غانتس - وذلك على حساب حزب "يش عتيد" الذي ينخفض إلى13 مقعدا.

ووفقًا للاستطلاع فإن 50% من المستطلعين عارضوا إجراء صفقة تبادل، وأجاب 35% أنهم مؤيدون. أما بين ناخبي كتلة نتنياهو، فإن 12% يؤيدون الاقتراح و75% يعارضونه. أما بين ناخبي كتلة المعارضة فإن 53% يؤيدون و32 يعارضون.