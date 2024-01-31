مستعمر يدعس قطيعا من الأغنام ويقتل عددا منها في المعرجات

مستعمر يدعس قطيعا من الأغنام ويقتل عددا منها في المعرجات
التاريخ
1/31/2024 5:11:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN- دعس مستعمر، اليوم الأربعاء، قطيع أغنام لأحد المواطنين في منطقة المعرجات، غرب أريحا.
وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأنه تعمد دعس قطيع من الأغنام يعود للمواطن سليمان مليحات، ما تسبب بنفوق عدد منها، وسرقة عدد آخر.
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