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مستعمر يدعس قطيعا من الأغنام ويقتل عددا منها في المعرجات

1/31/2024 5:11:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- دعس مستعمر، اليوم الأربعاء، قطيع أغنام لأحد المواطنين في منطقة المعرجات، غرب أريحا.

وأفاد المشرف على منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات للوكالة الرسمية، بأنه تعمد دعس قطيع من الأغنام يعود للمواطن سليمان مليحات، ما تسبب بنفوق عدد منها، وسرقة عدد آخر.

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