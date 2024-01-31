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بأغلبية ٨٩ من ١١٤ نائبا.. مجلس النواب يقر قانون الموازنة العامة لعام 2024

1/31/2024 5:11:28 AM
(MENAFN- Amman Net) أقرّ مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2024، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).

جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء الحكومة، حيث استعرض وزير المالية محمد العسعس رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت لخمسة ايام
وتحدث خلالها 95 نائب، ثم صوت النواب بالأغلبية على بنود مشروع القانون حيث وافق 89 من أصل 114 نائب حضر الجلسة.

وينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، وبعد المصادقة عليها من البرلمان بغرفتيه، تُرسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.


البرلمان مجلس النواب التاسع عشر مجلس النواب مشروع الموازنة

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