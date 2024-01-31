بأغلبية ٨٩ من ١١٤ نائبا.. مجلس النواب يقر قانون الموازنة العامة لعام 2024

(MENAFN
- Amman Net) أقرّ مجلس النواب اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة للمملكة لعام 2024، بالإضافة إلى موازنات الوحدات الحكومية (الهيئات المستقلة عن الوزارات).
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وأعضاء الحكومة، حيث استعرض وزير المالية محمد العسعس رد الحكومة على مداخلات النواب التي استمرت لخمسة ايام
وتحدث خلالها 95 نائب، ثم صوت النواب بالأغلبية على بنود مشروع القانون حيث وافق 89 من أصل 114 نائب حضر الجلسة.
وينتقل مشروع الموازنة بعد إقراره من مجلس النواب إلى مجلس الأعيان، وبعد المصادقة عليها من البرلمان بغرفتيه، تُرسل الموازنة إلى الملك عبد الله الثاني، لإصدارها كقانون والموافقة عليها، قبل نشرها أخيرا في الجريدة الرسمية.
البرلمان مجلس النواب التاسع عشر مجلس النواب مشروع الموازنة
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