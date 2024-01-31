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وكالات أممية: وقف تمويل الأونروا كارثي على غزة

1/31/2024 5:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رؤساء وكالات انسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيكون له "عواقب كارثية" على غزة.


وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".


من جهته، حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري أمس الثلاثاء، من استمرار وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرا أن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل المخصص للوكالة.


يذكر أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.

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