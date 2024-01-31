وكالات أممية: وقف تمويل الأونروا كارثي على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رؤساء وكالات انسانية تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) سيكون له "عواقب كارثية" على غزة.
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، قال بيان صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تشمل الشركاء الرئيسيين المعنيين بالشؤون الإنسانية داخل المنظمة وخارجها، إن "سحب التمويل من الأونروا أمر خطير وقد يؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، مع عواقب إنسانية وحقوقية بعيدة المدى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة".
من جهته، حذر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري أمس الثلاثاء، من استمرار وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، معتبرا أن المجاعة أصبحت أمراً لا مفر منه في غزة، بعد أن أوقفت بعض الدول التمويل المخصص للوكالة.
يذكر أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا واليابان والنمسا.
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