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في سابقة هي الأولى منذ 150 عاما.. لجنة في مجلس النواب الأمريكي تصوت لعزل وزير الأمن الداخلي

1/31/2024 5:10:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مارك غرين رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، إن هذه اللجنة صوتت لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.
في وقت سابق، ذكرت قناة فوكس نيوز، أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي قدموا سببين لتبرير إقالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس المتهم بـ "رفض الانصياع للقانون بشكل متعمد وممنهج وتقويض ثقة الجمهور".
وأضاف الجمهوري مارك غرين: "لقد رفض مايوركاس عن عمد وبشكل منهجي تنفيذ القوانين التي أقرها المشرعون وانتهك ثقة الكونغرس والشعب الأمريكي. وكانت النتائج كارثية وعرضت حياة جميع الأمريكيين وثرواتهم الاقتصادية للخطر".
وفي نهاية نوفمبر 2023، أعادت عضو مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور غرين طرح على المشرعين مبادرة عزل مايوركاس لفشله في ضمان أمن حدود الولايات المتحدة.
وقالت في شهادتها في ذلك الوقت أمام مجلس النواب، انتهك مايوركاس واجبه الدستوري، "عندما سمح بغزو ما يقرب من 10 ملايين من الأجانب غير الشرعيين" وتنازل "عمدا" عن مسؤوليته عن حماية حدود الولايات المتحدة.
وإذا تمت الموافقة من جانب مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل قوامهما، على سحب الثقة، فسيصبح مايوركاس أول وزير أمريكي منذ ما يقرب من 150 عاما يتم عزله من منصبه بهذه الطريقة.
في عام 1876، تم بهذا الشكل عزل وزير الحرب الأمريكي ويليام بيلكناب.

روسيا اليوم

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