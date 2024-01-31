حزب الله اللبناني ينشر خريطة العمليات العسكرية التي نفذها على مواقع إسرائيلية يوم الثلاثاء

MENAFN - Al Wakeel News)نشر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني فجر اليوم الأربعاء خريطة العمليات العسكرية التي نفذها يوم الثلاثاء على مواقع إسرائيلية.



وقال حزب الله في البيان المرفق مع الخريطة إنه استهدف مواقع وتجمعات لجنود إسرائيليين في القطاعين الشرقي والغربي.



- القطاع الشرقي

- الساعة 13:15: قوة القناصة في المقاومة الإسلاميّة استهدفت تجهيزات تجسسية إسرائيلية مقابل قرية الوزاني.



- الساعة 20:10: استهداف مبنى يتموضع فيه جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلّة كرد على الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في بلدة الخيام.



- القطاع الغربي

- الساعة 11:35: استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب يارين بالأسلحة الصاروخيّة.



- الساعة 18:03: استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين في حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية.

- الساعة 20:50: استهداف موقع الضهيرة بصاروخ بركان.

وأكد الحزب في بيانه أن الإصابات كانت مباشرة وأصابت أهدافها.

ولا يزال التصعيد مستمرا على الجبهة الجنوبية في لبنان والشمال الإسرائيلي، بعدما أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات استهدفت الجيش الإسرائيلي ونقاط تمركزه.



وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".









روسيا اليوم