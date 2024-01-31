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السلطان إبراهيم ملكا جديدا لماليزيا

1/31/2024 5:10:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نصّبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكا جديدا لماليزيا بعد أدائه اليمين ، اليوم الأربعاء، في حفل أقيم بالقصر الوطني بالعاصمة كوالالمبور.
ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية " برناما"، يخلف إبراهيم (65 عاما) السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي يعود لقيادة ولاية باهانغ مسقط رأسه، بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت 5 سنوات.
وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب السلاطين التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.




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