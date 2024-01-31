السلطان إبراهيم ملكا جديدا لماليزيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نصّبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكا جديدا لماليزيا بعد أدائه اليمين ، اليوم الأربعاء، في حفل أقيم بالقصر الوطني بالعاصمة كوالالمبور.
ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية " برناما"، يخلف إبراهيم (65 عاما) السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي يعود لقيادة ولاية باهانغ مسقط رأسه، بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت 5 سنوات.
وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب السلاطين التسعة على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.
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