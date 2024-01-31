النواب يقر مشروع موازنة 2024 بالأغلبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 بالأغلبية.

ووافق 89 نائبا على إقرار مشروع قانون الموازنة للعام الحالي حيث بلغت 12.37 مليار دينار، وبعجز يتجاوز 2 مليار دينار، من أصل 114 نواب حضروا جلسة التصويت.





وبلغ إجمالي النفقات العامة في الموازنة 12 مليار و371 مليونا و185 ألفا، فيما بلغ إجمالي الإيرادات 10 مليار و302 مليونا و500 ألف دينار.



وكانت استمرت نقاشات النواب على مشروع الموازنة العامة لسنة على مدار 5 أيام.



وكان طالب عدد من النواب خلال مناقشة الموازنة، الحكومة بضرورة الوصول إلى التأمين الصحي الشامل نظرا لأهمية حصول جميع المواطنين على التأمين الصحي للعلاج في المراكز الصحية والمستشفيات، ودعوا أيضا إلى شمول جميع الطلبة الذين تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي 2023-2024، بالإضافة إلى زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام والعسكري نظرا لتراجع القدرة الشرائية للمواطن، وضرورة ضبط الإنفاق الحكومي ومعالجة الخلل في الصرف وتقليل الديون والتخلص من الترهل الإداري، وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة التي وصلت إلى 22.3% حتى الربع الثالث 2023.

كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المالية ومنها زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، تحييد ارتفاع أسعار شحن السلع من المستوردات، تخصيص 60 مليون دينار في مؤسسة الإقراض الزراعي لمنح قروض بدون فوائد للمزارعين، تطوير مخرجات التعليم في الجامعات، إعادة النظر بكافة تعاقدات توليد الطاقة الكهربائية والتوسع في استكشاف الثروات المعدنية، تنويع البرامج السياحية الجاذبة لزيادة التنوع، تسهيل كافة أعمال مجالس المحافظات وإعداد مشاريع البنى التحتية في كافة بلديات المملكة، تنفيذ المشاريع الواردة في الموازنة والمدرجة ضمن البرنامج التنفيذي لخطة التحديث الاقتصادي.

ومن المنتظر أن يحال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 إلى مجلس الأعيان، الذي سيقوم بدوره بإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته قبل إدراجه مجددا على جدول الأعمال لاتخاذ القرار بشأنه والتصويت عليه بالموافقة أو الرفض، وكل مشروع قانون أقره مجلسا الأعيان والنواب يرفع إلى جلالة الملك للتصديق عليه ويسري مفعول القانون بإصداره من جانب جلالة الملك ومرور ثلاثين يوما على نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا ورد نص خاص بالقانون يحدد سريان مفعوله من تاريخ آخر.