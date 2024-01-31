الخصاونة: الحكومة لن تعد إلا بما تستطيع الإيفاء به

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة لن تعد إلا بما تستطيع الإيفاء به.

وقال الخصاونة بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ملتزمة بالعمل على إصدار تشريع يرتكز نحو توجيه الدعم للطالب المحتاج في إشارة إلى تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي.

وأضاف أن توصيات مجلس النواب في جلها ستسعى الحكومة في دأب على تحقيقها لأن هناك شراكة بين الحكومة والمجلس.