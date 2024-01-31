الخصاونة: الحكومة لن تعد إلا بما تستطيع الإيفاء به

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الحكومة لن تعد إلا بما تستطيع الإيفاء به.
وقال الخصاونة بعد إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ملتزمة بالعمل على إصدار تشريع يرتكز نحو توجيه الدعم للطالب المحتاج في إشارة إلى تعديلات نظام صندوق دعم الطالب الجامعي.
وأضاف أن توصيات مجلس النواب في جلها ستسعى الحكومة في دأب على تحقيقها لأن هناك شراكة بين الحكومة والمجلس.
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