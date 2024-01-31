هند صبري تروّج لمسلسل 'البحث عن علا 2'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسلها الشهير "البحث عن علا" وكشفت من خلاله عن انضمام الفنان ظافر العابدين الى فريق العمل.



وكانت منصة "نتفليكس" قد طرحت الإعلان التشويقي للموسم الثاني من المسلسل، حيث ظهر بشكل جديد، إذ ضمّ عائلة وأقارب "علا" وهم يبحثون عنها، وبرز خلاله ظافر العابدين وهو يقول: "أنا عارف هي فين".



وينتهي الإعلان بظهور هند صبري وهي تشوّق الجمهور قائلةً: "البحث عن علا، الموسم الثاني، قريباً جداً على نتفليكس".

لها

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