استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في خان يونس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد خمسة فلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع لها في خان يونس، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي.



واستشهد أربعة شهداء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدينة حمد شمال خان يونس.

