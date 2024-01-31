استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال في خان يونس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استُشهد خمسة فلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم الأربعاء، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، باستشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع لها في خان يونس، جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي.
واستشهد أربعة شهداء، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مدينة حمد شمال خان يونس.
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